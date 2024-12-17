"Слуга народа" нардеп Куницкий выехал в США после командировки в Израиль, — СМИ

По словам народного избранника, он не вернется в страну, пока не накажут полицейских, которые якобы сломали ему ребра.

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Александр Куницкий, член депутатской фракции политической партии "Слуга народа", с середины сентября находится в США. Об этом сообщил журналистам собеседник в правоохранительных органах, пишет "Украинская правда".

Последний раз Александр Куницкий голосовал на заседании Верховной Рады 19 сентября. С тех пор на сайте парламента в истории голосований напротив фамилии нардепа значится "Отсутствует".

Инсайдер подтвердил, что по состоянию на 17 декабря Куницкий в Украину не возвращался.

Во фракции "Слуга народа" уточнили, что в сентябре Александр Куницкий выехал в командировку в Израиль, получив разрешение на пятидневную командировку, но там он пробыл более трех недель. Оттуда нардеп отправился к своей семье, которая находится в Соединенных Штатах Америки: к жене Елене и сыну Эмилю. Впоследствии его заметили во Флориде.

По словам собеседника журналистов Куницкий сообщил об этом своей фракции и отметил, что не вернется в Украину, "пока не будут наказаны представители полиции, которые сломали ему ребра".

Вероятно речь идет об инциденте, который произошел в марте 2022 года, когда полиция задержала Куницкого за незаконную съемку блокпоста.

Также Куницкий отметил, что готов сложить мандат, но очевидно, фракция не спешит одобрять такое решение нардепа, который является мажоритарщиком, и терять еще одного представителя в Верховной Раде.

В Верховной Раде и фракции "Слуга народа" не смогли ответить, где находится народный депутат Александр Куницкий, о котором СМИ написали, что он сбежал из страны.

Пресс-секретарь фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук на запрос журналистов ответила, что не имеет сведений о местонахождении Куницкого и "не будет комментировать слухи".

В Аппарате Верховной Рады на запрос журналистов ответили, что "сведения о служебных командировках народных депутатов во время действия особого периода отнесены к Перечню сведений, составляющих служебную информацию и поэтому не могут быть предоставлены.

В декабре 2023 года Генеральный прокурор Украины Андрей Костин начал уголовное производство в отношении Куницкого по факту выезда должностных лиц за границу без надлежащих оснований. Производство начато по двум статьям: "служебный подлог", и "использование заведомо поддельного документа".

Напомним, в середине сентября Александр Куницкий избил парня в центре Киева. А в октябре 2023 года Александр Куницкий вместе с другим нардепом Артемом Дмитруком избили парня. Они уверяли, что тот был сотрудником мошеннического "колл-центра".