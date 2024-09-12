Предложил попробовать вместе мороженого: в Киеве нардеп ударил парня (видео)

Обстоятельства происшествия, которые произошли с участием народного депутата Украины, выясняют правоохранители. В соцсетях сообщают, что "отличился" нардеп Александр Куницкий.

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Печерское управление полиции получило сообщение об избиении в центре столицы. Пострадавшего ударил народный депутат Украины, 12 сентября сообщила полиция Киева.

Как отмечается, заявитель находится в управлении полиции, сообщение о происшествии зарегистрировано, проводится проверка.

Фамилию и имя депутата правоохранители не разглашают, но в Telegram-каналах распространяют видео с членом Комитета ВРУ по вопросам правоохранительной деятельности Александром Куницким, который якобы ударил по спине парня, передвигавшегося на самокате.

В видео пострадавший рассказывает полицейским, что он ехал на самокате, когда увидел медийную персону, с которой захотел пообщаться, снимая это на камеру телефона.

Мужчина отметил, что его интервьюер не отказался и даже предложил попробовать вместе мороженого, но поскольку в наличии была лишь одна ложка для десерта, он отклонил предложение. После этого, он, по его словам, пошел, но неожиданно почувствовал удар ногой по спине.

"Вот этот человек?", — спрашивает у пострадавшего патрульный, указывая на мужчину, похожего на Александра Куницкого, и получил утвердительный ответ.

После этого потерпевший согласился написать заявление и пытался получить у человека, который все это время невозмутимо лакомился мороженым, что это он его ударил без причины.

"Я же вас не трогал?", — спрашивал мужчина.

В другом видео голос за кадром показывает пешеходный переход, где произошло событие, и отмечает, что полиция якобы отказалась принимать заявление, но поскольку на улицах установлены камеры наблюдения, которые, вероятно, зафиксировали событие, пострадавший будет требовать открытия дела. Также отмечается, что конфликт возник еще вчера, то есть в среду, 11 сентября.

Отметим, что на момент выхода материала никаких комментариев от народного депутата Александра Куницкого по поводу данного инцидента не было.

Что известно об Александре Куницком

Александр Куницкий — народный депутат Украины 9 созыва. Избран по 169 округу (Харьков) от "Слуги народа". На момент баллотирования на выборах 2019 года, кроме украинского, имел также паспорт гражданина Израиля. Рассказывал, что служил в армии Израиля. Куницкий стал известен как активист "Дорожного контроля" под ником "ZP Санек", и как владелец одноименного ютуб-канала. Является фигурантом базы "Миротворец".

В октябре 2023 года Александр Куницкий вместе с другим нардепом Артемом Дмитруком избили парня. Они уверяли, что тот был сотрудником мошеннического "колл-центра".

В марте "Схемы" обнародовали расследование, в котором говорилось, что харьковский завод Autoenterprise, производящий зарядные станции для электрокаров и связан с Александром Куницким, поставлял продукцию в Россию и оккупированный Крым.