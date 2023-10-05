Нардепы Дмитрук и Куницкий избили мужчину: появилось видео инцидента в Киеве

На кадрах можно увидеть, как парламентарии зажали пострадавшего в угол, повалили на землю и начали избивать. Куницкий заявил, что потерпевший — сотрудник мошеннического "колл-центра". Тот пытался во время конфликта забрать у депутата телефон.

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В социальных сетях опубликовали видео нападения народных депутатов Украины Артема Дмитрука и Александра Куницкого на мужчину в Киеве. Ролик показал одесский портал "Думская".

На кадрах можно увидеть, как народные избранники встретили пострадавшего на парковке. Они зажали его в угол и после непродолжительной беседы повалили на землю и начали избивать. Затем их разнял охранник.

Нападение нардепов на мужчину в Киеве

Что говорят Дмитрук и Куницкий о драке

Сам Артем Дмитрук рассказал в комментарии Новости.LIVE, что парень якобы является работником незаконного колл-центра, который мешал им пройти по улице.

"Мы с Александром Куницким прибыли в бизнес-центр "Протасов" для проверки работы мошеннического колл-центра. Прибыв на место, мы увидели, как около 50 человек убегают из этого мошеннического колл-центра. После этого мы начали идти дальше по улице, где был специально выставлен молодой человек, которого вы видели на видео", — сказал он.

Народный депутат Александр Куницкий озвучил свою версию конфликта в Киеве. По его словам, мужчина, который заявляет о своем избиении, является сотрудником мошеннического "колл-центра". Он пытался во время конфликта забрать у депутата телефон.

На появившихся в сети видео между Куницким и потерпевшим происходит словесный конфликт. Первый говорит, что он народный депутат.

"Ага, народный депутат", — отвечает парень, вырывает телефон, который его снимает, и убегает.

Куницкий озвучил свою версию конфликта

Нардепы Дмитрук и Куницкий напали на человека: что известно

Напомним, что 5 сентября стало известно, что в Киеве двое нардепов избили мужчину. Потерпевший вызвал полицию. По показаниям пострадавшего, он находился на улице, когда один из депутатов — Артем Дмитрук, которого 16 ноября 2021 года исключили из фракции "Слуга народа", и действующий член фракции "Слуга народа" Александр Куницкий начали его снимать. Парня это возмутило и он подошел выяснить причину съемки. Далее произошел конфликт и депутат Дмитрук ударил потерпевшего.

Дмитрук и Куницкий напали на мужчину в Киеве

"Я стоял на улице, Дмитрук и Куницкий начали меня снимать. Начали меня толкать, говорить всякие гадости на телефон, что я там что-то выполняю или где-то работаю. Началась потасовка. Они меня начали бить", — рассказал пострадавший.