Нардепи Дмитрук і Куницький побили чоловіка: з'явилося відео інциденту в Києві

На кадрах можна побачити, як парламентарії затиснули потерпілого в кут, повалили на землю і почали бити. Куницький заявив, що потерпілий — співробітник шахрайського "кол-центру". Той намагався під час конфлікту забрати в депутата телефон.

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У соціальних мережах опублікували відео нападу народних депутатів України Артема Дмитрука та Олександра Куницького на чоловіка в Києві. Ролик показав одеський портал "Думская".

На кадрах можна побачити, як народні обранці зустріли потерпілого на парковці. Вони затиснули його в кут і після нетривалої бесіди повалили на землю та почали бити. Потім їх розборонив охоронець.

Напад нардепів на чоловіка в Києві

Що кажуть Дмитрук і Куницький про бійку

Сам Артем Дмитрук розповів у коментарі Новости.LIVE, що хлопець нібито є працівником незаконного кол-центру, який заважав їм пройти вулицею.

"Ми з Олександром Куницьким прибули до бізнес-центру "Протасов" для перевірки роботи шахрайського кол-центру. Прибувши на місце, ми побачили, як близько 50 осіб тікають із цього шахрайського кол-центру. Після цього ми почали йти далі вулицею, де був спеціально виставлений молодий чоловік, якого ви бачили на відео", — сказав він.

Народний депутат Олександр Куницький озвучив свою версію конфлікту в Києві. За його словами, чоловік, який заявляє про своє побиття, є співробітником шахрайського "кол-центру". Він намагався під час конфлікту забрати в депутата телефон.

На відео, що з'явилися в мережі, між Куницьким і потерпілим відбувається словесний конфлікт. Перший каже, що він народний депутат.

"Ага, народний депутат", — відповідає хлопець, вириває телефон, який його знімає, і тікає.

Куницький озвучив свою версію конфлікту

Нардепи Дмитрук і Куницький напали на людину: що відомо

Нагадаємо, що 5 вересня стало відомо, що в Києві двоє нардепів побили чоловіка. Потерпілий викликав поліцію. За свідченнями потерпілого, він перебував на вулиці, коли один із депутатів — Артем Дмитрук, якого 16 листопада 2021 року виключили з фракції "Слуга народу", і чинний член фракції "Слуга народу" Олександр Куницький почали його знімати. Хлопця це обурило і він підійшов з'ясувати причину знімання. Далі стався конфлікт і депутат Дмитрук вдарив потерпілого.

Дмитрук і Куницький напали на чоловіка в Києві

"Я стояв на вулиці, Дмитрук і Куницький почали мене знімати. Почали мене штовхати, говорити всяку гидоту на телефон, що я там щось виконую або десь працюю. Почалася бійка. Вони мене почали бити", — розповів потерпілий.