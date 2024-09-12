Запропонував скуштувати разом морозива: у Києві нардеп вдарив хлопця (відео)

Обставини події, які сталися за участі народного депутата України, зʼясовують правоохоронці. У соцмережах повідомляють, що "відзначився" нардеп Олександр Куницький.

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Печерське управління поліції отримало повідомлення про побиття у центрі столиці. Потерпілого вдарив народний депутат України, 12 вересня повідомила поліція Києва.

Як зазначається, заявник перебуває в управлінні поліції, повідомлення про подію зареєстровано, проводиться перевірка.

Прізвище та імʼя депутата правоохоронці не розголошують, але у Telegram-каналах поширюють відео з членом Комітету ВРУ з питань правоохоронної діяльності Олександром Куницьким, який нібито вдарив по спині хлопця, що пересувався на самокаті.

У відео постраждалий розповідає поліціянтам, що він їхав на самокаті, коли побачив медійну персону, з якою захотів поспілкуватися, знімаючи це на камеру телефона.

Чоловік зазначив, що його інтерв'юер не відмовився і навіть запропонував скуштувати разом морозива, але оскільки у наявності була лише одна ложка для десерту, він відхилив пропозицію. Після цього, він, за його словами пішов, але зненацька відчув удар ногою по спині.

"Ось ця людина?", — запитує у постраждалого патрульний, вказуючи на чоловіка, схожого на Олександра Куницького, й отримав ствердну відповідь.

Після цього потерпілий погодився написати заяву та намагався отримати у людини, яка увесь цей час незворушно ласувала морозивом, що то вона його вдарила без причини.

"Я ж вас не трогав?", — запитував чоловік.

У іншому відео голос за кадром показує пішохідний перехід, де сталася подія, та наголошує, що поліція начебто відмовилася приймати заяву, але оскільки на вулицях встановлені камери спостереження, які, ймовірно, зафіксували подію, постраждалий вимагатиме відкриття справи. Також зазначається, що конфлікт виник ще вчора, тобто у середу, 11 вересня.

Зазначимо, що на момент виходу матеріалу жодних коментарів від народного депутата Олександра Куницького з приводу даного інциденту не було.

Що відомо про Олександра Куницького

Олександр Куницький — народний депутат України 9 скликання. Обраний по 169 округу (Харків) від "Слуги Народу". На момент балотування на виборах 2019 року, окрім українського, мав також паспорт громадянина Ізраїлю. Розповідав, що служив в армії Ізраїлю. Куницький став відомий як активіст "Дорожнього контролю" під ніком "ZP Санек", і як власник однойменного ютуб-каналу. Є фігурантом бази "Миротворець".

У жовтні 2023 року Олександр Куницький разом з іншим нардепом Артемом Дмитруком побили хлопця. Вони запевняли, що той був співробітником шахрайського "кол-центру".

У березні "Схеми" оприлюднили розслідування, у якому йшлося, що харківський завод Autoenterprise, який виробляє зарядні станції для електрокарів та пов’язаний з Олександром Куницьким, постачав продукцію до Росії та окупованого Криму.