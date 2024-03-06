Пов'язаний з нардепом Куницьким завод продавав товари до Криму та РФ, – Схеми (відео, фото)

Харківське підприємство, як йдеться у матеріалі, розпочало у 2021 році партнерство із кримським бізнесменом, який на базі продукції з цього заводу розбудував мережу заправних станцій на території півострова під егідою окупаційної влади.

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Український завод Autoenterprise, який виробляє зарядні станції для електрокарів у Харкові, пов’язаний з Олександром Куницьким, народним депутатом від партії "Слуга народу", постачав продукцію до Росії та окупованого Криму. Про це повідомляють "Схеми", проєкт "Радіо Свобода".

З 2016 року, попри російське вторгнення, підприємство, як йдеться у матеріалі, постачало продукцію до Росії. Відповідні товари надходили до державної структури "Россети".

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Харківське підприємство розпочало партнерство із кримським бізнесменом у 2021 році. Він на базі продукції з цього заводу розбудував мережу заправних станцій на території півострова під егідою окупаційної влади.

Автори розслідування документально відстежили обставини та увесь шлях, за яким зарядні станції українського виробництва опинялися на окупованому півострові з Харкова. Журналісти навели докази, які ставлять під сумнів твердження керівництва Autoenterprise про те, що кінцеве призначення їхньої продукції їм не було відомо.

Фото: Схеми

Вони проаналізували з десяток контрактів холдингу Autoenterprise. Журналісти верифікували відповідну документацію завдяки базі імпортно-експортних операцій ImportGenius та вашингтонському Центру оборонних досліджень.

Компанія "АЄ Фекторі" з групи Autoenterprise займалася постачанням обладнання із Харкова до Росії. Продажі зафіксували до Липецька, Воронежа, Балашихи, Бєлгорода, Краснодара, Москви, Зеленодольська.

Фото: Схеми

Обладнання з території України возили напряму вантажівками до Бєлгородської області. Це відбувалося через Слобожанську митницю на Харківщині.

Компанія, як йдеться у розслідуванні, має віддалений доступ до власних зарядок, де б вони не були встановлені.

Реакція Куницького

Сам Куницький заявив, що не знає, як опинилися в Криму харківські електрозарядні станції. Він зазначив, що "до продажів не мав жодного стосунку".

Фото: Схеми

Діяльність холдингу Autoenterprise

Холдинг Autoenterprise виробляє та встановляє зарядні станції для електрокарів. Компанія також імпортує машини з-за кордону, службою таксі і каршерінгом. Харків'янин Дмитро Ніконов є офіційним власником групи компаній. Документи, які опинилися у журналістів, свідчать про те, що Куницький був глибоко інтегрований у холдинг, та працював на різних посадах у фірмах Autoenterprise.

Фото: Схеми

Нагадаємо, у грудні 2023 року Генпрокурор ініціював кримінальне провадження у зв'язку з його незаконним виїздом за кордон Олександра Куницького. Влітку 2023 року нардеп виїхав у 5-денне відрядження до Ізраїлю, а повернувся через 3 тижні. У цей період він"засвітився" на території Флориди, де проживає його сім'я.