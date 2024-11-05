Отсутствует в Раде с октября: нардеп Куницкий мог не вернуться с командировки в Украину, — СМИ

По данным источников журналистов, член "Слуги народа" действительно сейчас не находится внутри страны и это уже не первый случай, когда он "задержался" за границей.

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Народный депутат от партии "Слуга народа" Александр Куницкий не вернулся из командировки и сейчас может находиться не в Украине. Об этом сообщает Bihus.info, ссылаясь на собственные источники.

Собеседники журналистов рассказали, что слухи о том, что народный депутат поехал в командировку и не вернулся обратно в стране небезосновательные, но сейчас сложно сказать, как давно Александр Куницкий находится за границей.

"Согласно информации на сайте Верховной Рады в разделе "Голосование депутата", он отсутствовал на голосованиях в течение всего октября. Может ли командировка народного депутата во время войны длиться месяц?" — говорится в сообщении.

Отдельно в Bihus.info добавили, что Александр Куницкий является другом других народных депутатов, известных скандалами — Артема Дмитрука и Николая Тищенко. Сам представитель "Слуги народа" неоднократно был замечен в разборках с патрульной полицией и в истории с избиением в центре Киева.

"Дмитрук свое подозрение наконец получил, а Куницкий – нет. Он катался за границу, задерживался в командировках и жил по полной", — говорится в сообщении.

Нардеп от "Слуги народа" мог не вернуться в Украину после командировки Фото: Скриншот

Напомним, 12 сентября стало известно, что в Киеве народный депутат ударил парня. Обстоятельства происшествия, которые произошли с участием политика, начали выяснять правоохранители. В соцсетях писали, что "отличился" нардеп Александр Куницкий.

14 декабря 2023 года сообщалось, что нардеп Александр Куницкий нарушил заграничную командировку. Андрей Костин, занимающий тогда должность генерального прокурора, заявил, что по делу народного депутата "Слуги народа" было инициировано уголовное производство.