Відсутній у Раді з жовтня: нардеп Куницький міг не повернутися з відрядження в Україну, — ЗМІ

За даними джерел журналістів, член "Слуги народу" справді наразі не перебуває всередині країни і це вже не перший випадок, коли він "затримався" за кордоном.

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Народний депутат від партії "Слуга народу" Олександр Куницький не повернувся з відрядження і зараз може перебувати не в Україні. Про це повідомляє Bihus.info, посилаючись на власні джерела.

Співрозмовники журналістів розповіли, що чутки про те, що народний депутат поїхав у відрядження і не повернувся назад у країну, небезпідставні, але зараз складно сказати, як давно Олександр Куницький перебуває за кордоном.

"Згідно з інформацією на сайті Верховної Ради в розділі "Голосування депутата", він був відсутній на голосуваннях протягом усього жовтня. Чи може відрядження народного депутата під час війни тривати місяць?" — йдеться в повідомленні.

Окремо у Bihus.info додали, що Олександр Куницький є другом інших народних депутатів, відомих скандалами, — Артема Дмитрука та Миколи Тищенка. Сам представник "Слуги народу" неодноразово був помічений у розбірках із патрульною поліцією та в історії з побиттям у центрі Києва.

"Дмитрук свою підозру нарешті отримав, а Куницький — ні. Він катався за кордон, затримувався у відрядженнях і жив на повну", — йдеться в повідомленні.

Нардеп від "Слуги народу" міг не повернутися в Україну після відрядження Фото: Скриншот

Нагадаємо, 12 вересня стало відомо, що в Києві народний депутат ударив хлопця. Обставини події, які сталися за участю політика, почали з'ясовувати правоохоронці. У соцмережах писали, що "відзначився" нардеп Олександр Куницький.

14 грудня 2023 року повідомлялося, що нардеп Олександр Куницький порушив закордонне відрядження. Андрій Костін, який обіймав тоді посаду генерального прокурора, заявив, що у справі народного депутата "Слуги народу" було ініційовано кримінальне провадження.