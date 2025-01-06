Україна ризикує стати "країною шаманів і шарлатанів": у Раді пропонують дозволити гіпноз

Раніше гіпноз був дозволений лише у спеціальних місцях, але політики пропонують його проводити будь-де. Комітет з питань здоров’я рекомендував парламенту розглянути зміни.

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В Україні хочуть легалізувати гіпноз у місцях, не схвалених державним органом. Про це 6 січня повідомив народний депутат від "Слуги народу" Максим Бужанський.

Мова про законопроєкт №12030, авторкою якого є парламентарка Лада Булах. Пропонується дозволити гіпноз й інші методи психологічного впливу "де завгодно".

"Якщо ми не плануємо стати країною шаманів і шарлатанів, то, на мою думку, трохи перебір. Навіть якщо хтось хоче під завісу легалізувати "кашпірівських"", — підкреслив Бужанський.

Про законопроєкт

Народна депутатка від "Слуги народу" Лада Булах 3 січня інформувала, що Комітет з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування під час засідання рекомендував Верховній Раді розглянути законопроєкт "Про систему охорони психічного здоровʼя в Україні".

З її слів, було досягнуто компромісної редакції, ключові положення якої:

створення Національної комісії — органу, який координуватиме сферу та представлятиме спільноту на найвищому рівні;

запровадження сертифікації спеціалістів, тобто пацієнти матимуть гарантії, що звертаються до якісного фахівця, а психологи матимуть офіційне визнання;

професійні асоціації, які всі ці роки "рухали" сферу, отримають визнання та поштовх для розвитку;

роботодавці отримають право на розробку й затвердження програми психосоціальної підтримки на робочому місці.

Чи дійсно дозволять гіпноз

З картки законопроєкту на сайті Ради відомо, що він був зареєстрований 13 вересня 2024. Порівняльна таблиця свідчить про те, що дійсно пропонувалось вирізати з законодавства заборону використовувати гіпноз і інші методи психологічного впливу лише у дозволених державним органом місцях.

Уривок порівняльної таблиці до законопроєкту №12030 Фото: Скриншот

Однак у висновку Головного науково-експертного управління йдеться, що ця пропозиція "потребує додаткового обґрунтування", адже положення про обмеження дозволених для проведення гіпнозу місць "діє з метою запобігання шкоди здоров’ю населення".

Уривок висновку щодо законопроєкту №12030 Фото: Скриншот

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