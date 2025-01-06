В Києві підіймають ціни за проїзд: наскільки та яких маршрутів торкнеться (фото)

Перевізники Київщини підтвердили подорожчання та пояснили, що востаннє переглядали тарифи понад 2 роки тому. Зі слів голови асоціації Олексія Павленка, підстав для перегляду цін багато.

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У соцмережах повідомили, що в салонах маршруток з’явилося оголошення про підвищення цін на проїзд. 6 січня у ТСН розібрались, де і чому відбудеться подорожчання.

Оголошення у маршрутці Фото: Соцмережi

Проїзд подорожчає для тих, хто користується приміськими маршрутками. Зокрема, вартість проїзду для пасажирів маршруток Київ – Бровари становитиме 35 гривень вже з 6 січня. Перевізники пояснюють підвищення тарифу "різким підвищенням цін на паливно-мастильні матеріали" та просять пасажирів поставитись з розумінням.

Вартість проїзду у маршрутках Бровари – Київ також становитиме 35 гривень, а за маршрутом Київ – Автошкола — 30 гривень.

Чому підіймають ціни

Голова Асоціації перевізників Київської області Олексій Павленко підтвердив, що на Броварському напрямку переглядають тарифи. Він зауважив, що востаннє це робили ще у 2022 році.

"Підстав для подорожчання вартості проїзду дуже багато: збільшився акциз на пальне на 3 гривні з 1 січня, збільшився рівень мінімальної зарплати, здорожчали запчастини. Все подорожчало, тому і вартість проїзду зміниться. Підстави для цього є — як правові, так і економічні", — пояснив керівник асоціації.

Зазначається, що Броварський напрямок довго зберігав старий тариф, хоча перевізники з інших сусідніх міст підвищували ціни на проїзд до столиці. Зі слів Павленка, Бровари — останній район регіону, який збільшує тариф, всі інші подорожчання вже провели.

"Гадаю, що 5 гривень це на тлі гіперінфляції не суттєве подорожчання. Принаймні це не так трагічно, як взагалі відсутність транспортного сполучення між столицею та столичним регіоном", — підкреслив Павленко.

Перевізники не беруться прогнозувати, чи буде користь під підвищення тарифу. Вони підтверджують, що за час повномасштабної війни пасажирів на приміських маршрутках стало значно менше.

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