"Перестаньте це робити": водій маршрутки назвав найгірших пасажирів (відео)

В’ячеслава Матвієнка дратують пасажири, які сідають на крісло біля водія, відволікаючи його від дороги своїми карколомними розповідями з особистого життя.

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Водій київської маршрутки В’ячеслав Матвієнко назвав типи пасажирів, які дратують його найбільше. Насамперед це люди, які не читають табличку з переліком зупинок, голосно розмовляють телефоном, тихо повідомляють про зупинку та користуються навушниками, не чуючи, що їм говорять. Про це він розповів в інтерв’ю YouTube-каналу Luki.

"Бісять люди, які не уважно читають табличку з переліком зупинок. Стоять на кінцевій зупинці й хвилини дві читають, а там написано великими літерами, щоб навіть люди з поганим зором можуть прочитати: "м. Чернігівська". Тоді заходять і перепитують: "Ви до станції метро Чернігівська їдете?". Ну, а для кого там написано? Крім того, в ході маршруту часто запитують, де розташований будинок, куди їм потрібно. Треба розуміти, що десь 80% водіїв, які працюють у Києві, переїхали з інших міст. Звідки їм знати, де той будинок знаходиться?" — розводить руками В’ячеслав.

Також чоловіка дратують пасажири, які сідають на крісло біля водія та починають голосно розмовляти телефоном, відволікаючи його від дороги своїми розповідями. Він просить так не робити.

"Я навіть надрукував спеціальну табличку, що розмовляти біля водія заборонено, але люди не читають. Взагалі не дуже люблю, коли хтось туди сідає, особливо, коли салон пустий. Кладу якусь теку чи щось таке на сидіння, але в нас люди до того наглі, що їм байдуже. Загалом стримуюся, бо не люблю конфліктувати, але інколи перегинають палку, то кажу: "Мене ваша Санта-Барбара не цікавлять. Якщо хочете поговорити, то йдіть на задній майданчик", — пояснює Матвієнко.

В"ячеслав Матвієнко назвав пасажирів, які його дратують Фото: YouTube

За словами водія, близько 70% пасажирів заходить у маршрутку в навушниках, дають гроші, але не кажуть за скількох людей оплачують проїзд. Коли він перепитує, то вони не чують через гучну музику.

Інші проблемні пасажири

"Зайці, які заходять на задні двері. Коли маршрутка переповнена, ти не доведеш, платив він чи ні";

"Коли заходить якась неадекватна людина, прошу покинути салон. Кажу, що ми все одно нікуди не поїдемо";

"Кожен пасажир намагається зробити собі комфортно. Часто буває, люди скупчуються біля дверей, а посередині стоять одні царі";

"Інколи пасажири підходять з претензіями: "Чому ви стоїте, а не їдете?". Я пояснюю, що у водіїв є перерви за графіком, коли вони можуть займатися своїми справами, в туалет сходити чи поїсти";

"Дехто просить зупинитися собі під ніс, а коли проїжджаємо зупинку, в них прорізається голос. Тому часто прошу повідомляти голосно, особливо, коли працює пічка та погана погода. Також є спеціальні кнопки";

"Є так звані водії-конкуренти, які дублюють маршрут на певних ділянках й забирають наших пасажирів. Коли бачиш попереду іншу маршрутку, а час за графіком дозволяє постояти, то чекаєш, збільшуючи інтервал. Тоді люди встигають дійти до зупинки. В салоні тим часом починають скаржитися: "Кого ми чекаємо?". Це дуже дратує".

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