"Кріт" заливати в труби не можна: сантехнік розвіяв популярні міфи про свою роботу (відео)

За словами Петра Мамчура, коли люди засипають у каналізацію розчини для пробиття труб, там все кам’яніє — і більше нічого не можна зробити.

27-річний сантехнік Петро Мамчур з Рівного розвіяв найпопулярніші міфи, пов’язані зі своєю професією. Власним досвідом фахівець поділився у новому випуску шоу "Несерйозна розмова", де представники різних професій розповідають коміку Дмитру Тютюну про те, що їх дратує найбільше.

Про туалетний папір

"Скажи мені, чому не можна викидати туалетний папір в унітаз, він же розчиняється у воді? Мене з дитинства лякали, що через це забиваються труби" — поцікавився ведучий.

Сантехнік спростував цей міф, пояснивши, що моє значення тип каналізації у помешканні. Зокрема, значно простіше з цим у багатоквартирних будинках, аніж у приватних.

"У квартирі можна викидати туалетний папір в унітаз, бо там відходи йдуть через очисні споруди, де фільтруються та очищаються. Якщо ти живеш в приватному будинку, то краще так не робити, бо забивається дно септика", — пояснює Петро.

Також, за його словами, має значення тип туалетного паперу. Якщо він зроблений з вторинної сировини й жорсткий, то гірше розмокає у воді й відповідно збільшується ризик засмічення.

Про "Крота"

"Не варто заливати засмічені труби оцими засобами для пробивання. Були випадки, коли люди засипали, там все кам’яніє — і нічого більше не можна зробити, навіть викруткою не пробивається. Тому краще прочистити у механічний спосіб — відкрутити сифон та промити його, у ванній також є ревізійні дверці з доступом до труб", — додав фахівець.

Відповідаючи на питанні про те, що його дратує найбільше під час роботи, сантехнік назвав неохайних клієнтів, які зовсім не прибирають перед його приходом, або тих, хто намагається усунути недолік власноруч, не маючи для цього знань та навичок. Також його дратують люди, які шукають найдешевший варіант і торгуються.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що експерти радять постійно закривати зливний отвір в раковині на кухні спеціальною решіткою чи пробкою, адже забруднені каналізаційні труби можуть стати причиною виникнення у мешканців будинку затяжних хвороб, зокрема застуди та кашлю.

Крім того, касир однієї з українських мереж супермаркетів Віктор Рибачок застеріг покупців від так званих "професійних жебраків". Після початку повномасштабного вторгнення шахраї вигадали нову схему, аби обвести навколо пальця заможних людей.