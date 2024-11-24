"Крот" заливать в трубы нельзя: сантехник развеял популярные мифы о своей работе (видео)

По словам Петра Мамчура, когда люди засыпают в канализацию растворы для пробития труб, там все каменеет — и больше ничего нельзя сделать.

27-летний сантехник Петр Мамчур из города Ровно развеял самые популярные мифы, связанные со своей профессией. Собственным опытом специалист поделился в новом выпуске шоу "Несерьезный разговор", где представители разных профессий рассказывают комику Дмитрию Тютюну о том, что их раздражает больше всего.

О туалетной бумаге

"Скажи мне, почему нельзя выбрасывать туалетную бумагу в унитаз, она же растворяется в воде? Меня с детства пугали, что из-за этого забиваются трубы" — поинтересовался ведущий.

Сантехник развеял этот миф, объяснив, что имеет значение тип канализации в доме. В частности, значительно проще с этим в многоквартирных домах, чем в частных.

"В квартире можно выбрасывать туалетную бумагу в унитаз, потому что там отходы идут через очистные сооружения, где фильтруются. Если ты живешь в частном доме, то лучше так не делать, потому что забивается дно септика", — объясняет Петр.

Также, по его словам, имеет значение тип туалетной бумаги. Если она сделана из вторичного сырья и жесткая, то хуже размокает в воде и соответственно увеличивается риск засорения.

О "Кроте"

"Не стоит заливать засоренные трубы этими средствами для пробивания. Были случаи, когда люди засыпали, там все каменеет — и ничего больше нельзя сделать, даже отверткой не пробивается. Поэтому лучше прочистить механическим способом — открутить сифон и промыть его, в ванной также есть ревизионные дверцы с доступом к трубам", — добавил специалист.

Отвечая на вопрос о том, что его раздражает больше всего во время работы, сантехник назвал неряшливых клиентов, не убирающих в доме перед его приходом, или тех, кто пытается устранить поломку своими руками, не имея для этого знаний и навыков. Также его раздражают люди, которые ищут самый дешевый вариант и торгуются.

Напомним, ранее Фокус писал, что эксперты советуют постоянно закрывать сливное отверстие в раковине на кухне специальной решеткой или пробкой, ведь загрязненные канализационные трубы могут стать причиной возникновения у жителей дома затяжных болезней, в частности простуды и кашля.

Кроме того, кассир одной из украинских сетей супермаркетов Виктор Рыбачок предостерег покупателей от так называемых "профессиональных нищих". После начала полномасштабного вторжения мошенники придумали новую схему, чтобы обвести вокруг пальца состоятельных людей.