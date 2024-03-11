Приводит к беде: почему нельзя оставлять открытым отверстие в раковине

Серьезные риски для здоровья подтверждают научные исследования, в частности ученых из Университета Восточной Англии.

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Эксперты советуют постоянно закрывать сливное отверстие в раковине на кухне специальной решеткой или пробкой, ведь загрязненные канализационные трубы могут стать причиной возникновения у жителей дома затяжных болезней, в частности простуды и кашля, пишет издание The Mirror.

По словам специалистов, засорение может произойти, когда в канализационных трубах накапливается много посторонних веществ — остатков меха домашних животных, волос, сульфатов (содержатся во многих шампунях, гелях для душа и гелях для умывания), силикона (входит в состав кондиционеров), зубной пасты, масла для ванны и другой грязи.

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Мастер рассказал, как быстро пробить раковину содой и уксусом

"Загрязнение не только повредит канализацию, но и может ухудшить здоровье вашей семьи", — предупреждает Элеонора Поттер, руководитель отдела стратегического снабжения компании Plumbworld.

Это подтверждают и исследования. В водопроводной системе часто образуются биопленки — это тонкие слои микроорганизмов, которые содержат бактерии и со временем могут стать опасными патогенами, распространяясь по дому и заражая людей.

"Сливные отверстия ванн и раковин, а также канализационные трубы являются опасными резервуарами патогенных микроорганизмов, представляющих угрозу для жителей домов. Забитые грязью выгребные ямы и канализационные стоки могут вызвать проблемы со здоровьем и способствовать распространению многих болезней", — указано в исследовании Университета Восточной Англии.

В водопроводной системе часто образуются биопленки — это тонкие слои микроорганизмов, которые содержат бактерии и со временем могут стать опасными патогенами Фото: Pinterest

Чтобы избежать риска для здоровья, нужно регулярно мыть раковину, а также использовать специальные средства для фильтрации отходов.

"Использование сетчатых фильтров — отличный способ обеспечить чистоту канализации и предотвратить попадание мусора. Также поможет предотвратить размножение вредных бактерий еженедельная чистка сливных отверстий", — советует Элеонора Поттер.

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