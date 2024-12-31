"Перестаньте это делать": водитель маршрутки назвал худших пассажиров (видео)

Вячеслава Матвиенко раздражают пассажиры, которые садятся на кресло возле водителя, отвлекая его от дороги своими рассказами из личной жизни.

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Водитель киевской маршрутки Вячеслав Матвиенко назвал типы пассажиров, которые его раздражают. Прежде всего это люди, которые не читают табличку с перечнем остановок, громко разговаривают по телефону, тихо сообщают об остановке и пользуются наушниками, не слыша, что им говорят. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу Luki.

"Бесят люди, которые не внимательно читают табличку с перечнем остановок. Стоят на конечной остановке и минуты две читают табличку, а там написано большими буквами, чтобы даже люди с плохим зрением могут прочитать: "м. Черниговская". Тогда заходят и переспрашивают: "Вы до станции метро Черниговская едете?". Ну, а для кого там написано? Кроме того, в ходе маршрута часто спрашивают, где расположен дом, куда им нужно. Надо понимать, что где-то 80% водителей, которые работают в Киеве, переехали из других городов. Откуда им знать, где тот дом находится?" — разводит руками Вячеслав.

Также мужчину раздражают пассажиры, которые садятся на кресло возле водителя и начинают громко разговаривать по телефону, отвлекая его от дороги своими рассказами. Он просит так не делать.

"Я даже напечатал специальную табличку, что разговаривать возле водителя запрещено, но люди не читают. Вообще не очень люблю, когда кто-то туда садится, особенно, когда салон пустой. Кладу какую-то папку или что-то такое на сиденье, но у нас люди до того наглые, что им все равно. В общем сдерживаюсь, потому что не люблю конфликтовать, но иногда перегибают палку, то говорю: "Меня ваша Санта-Барбара не интересуют. Если хотите поговорить, то идите на заднюю площадку", — объясняет Матвиенко.

Вячеслав Матвиенко назвал пассажиров, которые его раздражают Фото: YouTube

По словам водителя, около 70% пассажиров заходит в маршрутку в наушниках, дают деньги, но не говорят за скольких людей оплачивают проезд. Когда он переспрашивает, то они не слышат из-за громкой музыки.

Другие проблемные пассажиры

"Зайцы", которые заходят на заднюю дверь. Когда маршрутка переполнена, ты не докажешь, платил он или нет";

"Когда заходит какой-то неадекватный человек, прошу покинуть салон. Говорю, что мы все равно никуда не поедем";

"Каждый пассажир пытается сделать себе комфортно. Часто бывает, люди скапливаются у дверей, а посередине стоят одни цари";

"Иногда пассажиры подходят с претензиями: "Почему вы стоите, а не едете?". Я объясняю, что у водителей есть перерывы по графику, когда они могут заниматься своими делами, в туалет сходить или поесть";

"Иногда люди просят остановиться себе под нос, а когда проезжаем остановку, у них прорезается голос. Поэтому часто прошу сообщать громко, особенно, когда работает печка и плохая погода. Также есть специальные кнопки";

"Есть так называемые водители-конкуренты, которые дублируют маршрут на определенных участках и забирают наших пассажиров. Когда видишь впереди другую маршрутку, а время по графику позволяет постоять, то ждешь, увеличивая интервал. Тогда люди успевают дойти до остановки. В салоне тем временем начинают жаловаться: "Кого мы ждем?". Это очень раздражает".

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