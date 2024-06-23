"Пассажиры регулярно занимаются сексом": 22 интересных вопроса к проводнику поезда

Александр Барыльник из Харькова рассказал в эксклюзивном интервью Фокусу о пассажирах, которые раздражают его больше всего, отношении к так называемым "женским купе", скандальных бабушках и постоянных конфликтах за лучшие места в вагоне.

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36-летний проводник поезда Александр Барыльник из Харькова работает в "Укрзализныце" вот уже 17 лет. За это время он объездил самые отдаленные уголки нашей страны, общался с очень разными пассажирами и, как никто другой, знает обо всех преимуществах и недостатках работы на железной дороге.

В эксклюзивном интервью Фокусу Александр согласился ответить на 22 интересных вопроса об особенностях работы проводника поезда, которые волнуют многих из нас.

1. Какие для вас лучшие места в поезде, а какие — худшие?

— Я всегда путешествую на местах 29, 30-31. Во-первых, недалеко от туалета, но и не близко. Во-вторых, в плацкарте там всегда есть розетка. Она может не работать, но вдруг повезет! Плюс к тому, открывается окно — ведь аварийные выходы ближе к середине вагона. А вот в первых купе очень слышно, как люди выходят-заходят, шумят; двери скрипят или вообще не закрываются, а зимой еще и тянет холод и сигаретный дым из тамбура. Уже молчу о том, что пассажиры сносят туда белье и поднимают пыль. Не знаю, почему-то у многих сложилось мнение, что первые места наоборот хорошие, но не для меня.

Александр Барыльник из Харькова работает проводником уже 17 лет Фото: Barylnyk | TikTok

2. Почему пассажиров будят где-то за час до прибытия?

— Согласно инструкции, мы должны разбудить пассажиров за 30 мин до прибытия поезда, но часто в этот период начинается санитарная зона — и туалет закрыт. Именно поэтому, чтобы все успели сходить, куда надо, будем их чуть раньше, — где-то за 45 мин.

3. Почему в поездах всегда или очень жарко, или холодно?

— Смотрите, есть электропоезда с кондиционированием, где можно контролировать температуру воздуха, а вот старые вагоны отапливаются углем. Когда проводник разжигает котел, пассажирам еще какое-то время может быть холодно, а потом становится теплее, иногда — совсем жарко. К сожалению, не всегда угадаешь. Чтобы сбросить температуру, можно разве что окна и двери пооткрывать…

Проводники должны разбудить пассажиров за 30 мин до прибытия Фото: Barylnyk | TikTok

4. Имеют ли право пассажиры с верхних полочек сидеть на нижних?

— В правилах четкого ответа нет. Там пишет, что пассажир должен занять свое место, указанное в проездном документе, и находиться там до прибытия на станцию.

А как решать конфликты, если они возникают?

— Смотрите, если человек хочет присесть, чтобы поесть, а другой пассажир категорически против, то я предлагаю места 53-54. Это начало плацкартного вагона, где обычно проводники кладут постельное белье и покрывала.

Карта плацкартного вагона Фото: Укрзализныця

5. Кому принадлежит багажное отделение под нижними полочками?

— Тем, у кого нижние места. Вы имеете полное право запретить другим пассажирам класть туда свои вещи.

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6. Хорошо. Тогда давайте еще разберемся со столиком. Чей он?

— Столик принадлежит всем пассажирам. Если возникает конфликт, когда пассажир на нижней полке не разрешает пассажиру с верхней там присесть, то в конце концов можно и поесть стоя.

7. Обязаны ли пассажиры самостоятельно собирать постельное белье и нести проводнику?

— Доставка постельного белья к пассажиру и от пассажира — это обязанность проводника. Пассажир может свернуть его и положить на край полки.

Доставка постельного белья к пассажиру и от пассажира — это обязанность проводника Фото: Barylnyk | TikTok

— Но заставлять это делать проводник не может?

— Нет, но он может прийти за 30 мин до прибытия поезда и забрать постель.

8. Если пассажир едет без оплаченного постельного белья, может ли он брать подушку, матрас и одеяла?

— Не может, потому что это входит в стоимость всего комплекта. Матрас и подушку, как вы понимаете, также нужно стирать и пропаривать. Представьте, если поезд будет ездить месяц, а пассажиры не будут покупать постельное белье, то кто же за все это заплатит?

9. Что делать, когда постельное белье ненадлежащего качества — мокрое, грязное или невыглаженное?

— Вы можете заменить комплект белья, но тогда придется вместе с проводником составить и подписать специальный акт.

Александр пытается уладить конфликты между пассажирами Фото: Barylnyk | TikTok

10. Слышал, что у проводника можно попросить медикаменты, горячую воду, щетки для обуви и даже шахматы. Это правда?

— Частично да. У нас есть аптечка с базовым набором лекарств, если у пассажира болит голова, повысилось давление или, например, проблемы с сердцем. При необходимости, можем оказать и первую домедицинскую помощь. Также можете попросить воды. А вот что касается щеток, то они сейчас в таком состоянии… Ну и шахмат в вагонах нет еще с 2000-х годов.

11. Кстати, а что есть у проводника в купе?

— Прежде всего щит управления вагоном — пожарная сигнализация, датчики температурного режима, а также холодильник, микроволновка, кондитерка, столовый набор — стаканы, чашки и ложки.

У проводника можно попросить медикаменты Фото: Barylnyk | TikTok

12. Можно ли попросить у проводника что-то положить в этот холодильник?

— Попросить можно, но холодильник очень маленький и часто не работает. Бывает, что всего два рабочих на 10 вагонов. Проводники, которые едут по четыре дня в длинных рейсах, запаковывают их своими продуктами. Я, например, открываю дверцу и говорю: "Ну, засовывайте".

13. Время отдыха проводника как-то регламентируется?

— Да, едет три проводника на два вагона. У всех свои графики. Коллеги пересчитывают пассажиров, проверяют, все ли на месте, смотрят билеты, заполняют специальные бланки и принимают смену.

14. Кто отвечает, если пассажиры что-то украли из вагона?

— Проводник. Мы обязаны составлять акт об украденном имуществе, потом это вычитают из нашей зарплаты.

Проводники отвечают за украденное из вагона имущество Фото: Barylnyk | TikTok

15. А если у пассажира что-то украли?

— Если бы железная дорога несла за это ответственность, то пассажиры сами бы у себя "воровали" вещи, мол, исчез мой iPhone 17, которого никогда не было.

— Что же тогда делать?

— Мы вызываем полицию, и на месте пишется заявление.

— Насколько это часто сейчас случается?

— Краж стало меньше. Мы на ночь закрываем вагоны, чтобы никто не ходил по всему поезду, и каждый проводник старается контролировать своих пассажиров.

16. Что делать, если проехал свою станцию?

— Ставится специальная отметка у начальника поезда, потом показываете свой билет на кассе вокзала и вам бесплатно дадут новый билет, чтобы доехать до места назначения.

Пассажир, опоздавший на поезд, может частично вернуть стоимости билета Фото: Facebook/Укрзалізниця

17. Если пассажир не успел на свой поезд, можно ли вернуть деньги?

— Да, еще в течение нескольких часов, но вам вернут около 25% от полной стоимости билета.

18. Представим, что пассажир вышел на транзитной станции выпить кофе и случайно пропустил поезд, где остались все его вещи, деньги, документы. Что тогда делать?

— Обращаетесь к дежурному по станции. Проводник, в свою очередь, делает описание вашего имущества в вагоне при свидетелях и оставляет дежурному по вокзалу на следующей станции. Однако в таком случае деньги за билет не возвращают совсем, потому что мы всегда предупреждаем пассажиров на перроне за 5 мин до отправления поезда о том, что нужно вернуться в вагон.

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19. Если во время посадки на рейс вы видите, что пассажир в состоянии алкогольного опьянения, можете не пустить его в вагон?

— Да, мы делаем отметку в билете о том, что человек нарушает правила проезда. Но, если честно, не каждый проводник хочет этим заниматься, потому что пассажир может пойти и сдать анализы, что он был трезв…

— Точнее купить эти анализы, давайте уже прямо говорить.

— Ну вот, вы понимаете, о чем речь. Тогда уже я буду получать за то, что отказал пассажиру в поездке. Именно поэтому проводники часто закрывают на это глаза, если пассажир не буйный.

Проводник может не впустить в вагон пьяного пассажира Фото: Barylnyk | TikTok

20. Не так давно, кстати, была дискуссия о так называемых "женских купе". Как вы относитесь к этой идее?

— В целом я "за", потому что это действительно комфортнее. Хотя, по моим наблюдениям, женщины пьют не меньше, чем мужчины. Но сейчас много военных… Было бы хорошо выделить отдельные вагоны и для них, потому что таким пассажирам трудно что-то запретить — начинают бить себя в грудь, мол, "я за тебя воюю". Стоишь и не знаешь, как на это реагировать.

21. Какие пассажиры вас раздражают больше всего?

— На первое место поставлю ромов, потому что пропадает много вещей. У меня были случаи, когда даже матрасы выбрасывали из окон. Далее идут бабушки. Они, как правило, достаточно конфликтные, покупают в последний момент места на верхних полках, а потом не хотят туда лезть и начинают скандалить. В последний раз пенсионерка вообще хотела ехать в моем купе. Говорит: "Буду здесь стоять всю ночь". А что я могу сделать? Ну и с детьми также трудно ехать — их поставлю на третье место. Вот недавно вез юных футболистов — энергии хоть отбавляй, поломали мне дверь и столик, на котором танцевали, обрызгали весь вагон водяными пистолетами. Просто капец!

С детьми путешествовать довольно трудно Фото: Barylnyk | TikTok

22. Какие странные и курьезные случаи можете вспомнить. Пассажиры занимаются сексом?

Регулярно — и это на самом деле очень видно. На дворе ночь, все спят, кроме проводника. А они, когда вошли в кураж, то уже не могут остановиться и никого не замечают. Когда иду закрывать туалет, то эти парочки даже не обращают на меня внимания. Стараюсь не смотреть в ту сторону.

Напомним, ранее Фокус писал о 17-летнем Лассе Штолле из немецкого города Шлезвиг-Гольштейн, который решил оставить родительский дом, а чтобы не платить за дорогую аренду квартиры, поселился в поездах Deutsche Bahn. Сейчас подросток-программист непрерывно путешествует по Германии и спит в ночных экспрессах.