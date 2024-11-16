Люди аплодировали стоя, услышав ответ женщины на просьбу поменяться местами (видео)

Поскольку пассажирка бронировала свое место в последнюю минуту, свободным оказалось только среднее сиденье, поэтому другого выбора не было.

Владелица фитнес-платформы Сидни Миллер из Майами (США) часто путешествует в Нью-Йорк по работе. Однажды с женщиной произошел курьезный случай в самолете авиакомпании American Airlines, когда влюбленная пара попросила ее пересесть, чтобы они могли путешествовать вместе, но получила отказ. Это видео стало вирусным в TikTok, собрав более 2,5 миллиона просмотров.

"Оказалась на среднем сиденье в окружении пары на вид лет тридцати, которая не захотела пересесть, чтобы быть рядом. Никто из них не желал сидеть посередине. Честно говоря, я это уважаю", — отметила туристка в описании к короткому ролику.

По словам Миллер, пара сохраняла тишину в течение всего полета и не общались, пока они не приземлились. Поскольку пассажирка бронировала свое место в последнюю минуту, свободным оказалось только среднее сиденье, поэтому другого выбора не было.

"Я предложила сесть у прохода, если они хотят быть вместе, но такой вариант паре не понравился. Понимаю и уважаю то, что они ставят себя на первое место, а что вы, друзья, думаете?" — спросила женщина у подписчиков.

Зрители оценили ее реакцию на просьбу поменяться местами, отметив, что "аплодируют стоя". Кое-кто также поделился собственным опытом.

"Я уважаю это до тех пор, пока пара не разговаривает, как будто меня там нет, и не передает вещи друг другу";

"Тоже так делаем. Он хочет сидеть у окна, я мне нравится место в проходе. В самолете мы — незнакомцы";

"Я также никогда не сяду на среднее место";

"Мне все равно — сплю во время полета";

"Мой муж засыпает через десять минут после взлета. Совсем не против посидеть в одиночестве".

Напомним, ранее Фокус писал, что пассажирка, которая отказалась от предложения уступить свое место в самолете на переполненном рейсе, стала звездой социальных сетей.

Кроме того, пассажирка спровоцировала жаркие споры в сети, когда во время 7-часового путешествия отказалась уступить пенсионерке свое место в вагоне поезда. Женщина сказала, что ей было неприятно попасть в такую ситуацию, но она искренне не понимает, почему должна испытывать дискомфорт из-за чьей-то недальновидности.