"Закатывала глаза": мужчину похвалили за отказ уступить свое место в самолете бабушке

Расстроенный из-за этой моральной дилеммы пассажир обратился к социальным сетям, чтобы спросить пользователей, кто прав в этой ситуации и правильно ли он поступил.

30-летнего мужчину похвалили за отказ уступить свое место в самолете пожилой паре. Пассажир летел четырехчасовым рейсом со своей партнершей и позаботился о том, чтобы заранее забронировать желаемые места, поскольку его возлюбленная страдает от клаустрофобии. Однако, когда они зашли в салон авиалайнера, начался конфликт с пенсионерами, которые разместились на их креслах. Деталями истории он поделился на Reddit.

"Мы всегда садимся в самолет последними, чтобы оттянуть момент, когда закроется дверь. Паре пенсионеров дали места 1A и 1D, а нам предложили 1C и 1D. Отказались от этого предложения и объяснили, что забронировали сиденья 1B и 1C, потому что хотим лететь вместе", — рассказывает мужчина.

После этого вмешалась стюардесса, пытаясь убедить их уступить места для пожилой пары, аргументируя это тем, что один из них — человек с инвалидностью. Однако этот факт не стал решающим для пассажира. В конце концов, бортпроводница "закатила глаза", а бабушке пришлось пересаживаться.

Расстроенный этой моральной дилеммой мужчина обратился к социальным сетям, чтобы спросить пользователей, кто прав в этой ситуации и правильно ли он поступил, отказавшись уступать свое место.

Мужчина в самолете не уступил место бабушке Фото: freepik

"Вы и ваша партнерша забронировали эти места заранее, поэтому они ваши. Если пожилая пара нуждается в специальных условиях, то они должны были выяснить это заранее при бронировании. Тем более, что у вашей партнерши есть клаустрофобия, ей также нужно внимание и помощь", — написал один из участников обсуждения.

Другой добавил: "Вы забронировали конкретные места и имели 100% право ими пользоваться. Очень хотелось бы, чтобы стюардессы перестали прямо спрашивать людей, хотят ли они поменяться местами, а вместо этого интересовались, не желает ли кто-то поменяться местами, чтобы другие могли сидеть вместе. Когда спрашивают прямо, а ты отказываешься, становится просто неудобно".

Напомним, ранее Фокус писал, что пассажирка, которая отказалась от предложения уступить свое место в самолете на переполненном рейсе, стала звездой социальных сетей. Об этом опыте она рассказала на странице в TikTok.

А вот во Львове проводник поезда отказывался пускать в вагон военнослужащую, ведь первым якобы должен зайти мужчина.