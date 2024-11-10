"Закочувала очі": чоловіка похвалили за відмову поступитися своїм місцем у літаку бабусі

Засмучений цією моральною дилемою пасажир звернувся до соціальних мереж, щоб запитати користувачів, хто має рацію в цій ситуації й чи правильно він вчинив.

30-річного чоловіка похвалили за відмову поступитися своїм місцем в літаку парі похилого віку. Пасажир летів чотиригодинним рейсом зі своєю партнеркою й подбав про те, щоб заздалегідь забронювати бажані місця, оскільки його кохана страждає від клаустрофобії. Однак, коли вони зайшли в салон авіалайнера, почався конфлікт з пенсіонерами, які розмістились на їхніх кріслах. Деталями історії він поділився на Reddit.

"Ми завжди сідаємо в літак останніми, щоб відтягнути момент, коли зачиняться двері. Парі пенсіонерів дали місця 1A і 1D, а нам запропонували 1C і 1D. Відмовилися від цієї пропозиції й пояснили, що забронювали сидіння 1B та 1C, бо хочемо летіти разом", — розповідає чоловік.

Після цього втрутилася стюардеса, намагаючись переконати їх поступитися місцями для пари похилого віку, аргументуючи це ти, що один з них — людина з інвалідністю. Однак цей факт не став вирішальним для пасажира. Зрештою, бортпровідниця "закотила очі", а бабусі довелось пересідати.

Засмучений цією моральною дилемою чоловік звернувся до соціальних мереж, щоб запитати користувачів, хто має рацію в цій ситуації й чи правильно він вчинив, відмовившись поступатись своїм місцем.

Чоловік в літаку не поступився місцем бабусі Фото: freepik

"Ви й ваша партнерка забронювали ці місця заздалегідь, тож вони ваші. Якщо пара похилого віку потребує спеціальних умов, то вони мали з'ясувати це заздалегідь під час бронювання. Тим більше, що у вашої партнерки є клаустрофобія, їй також потрібна увага та допомога", — написав один з учасників обговорення.

Інший додав: "Ви забронювали конкретні місця і мали 100% право ними користуватися. Дуже хотілося б, щоб стюардеси перестали прямо запитувати людей, чи хочуть вони помінятися місцями, а натомість цікавились, чи не бажає хтось помінятися місцями, щоб інші могли сидіти разом. Коли запитують прямо, а ти відмовляєшся, стає просто незручно".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що пасажирка, яка відмовилася від пропозиції поступитися своїм місцем у літаку на переповненому рейсі, стала зіркою соціальних мереж. Про цей досвід вона розповіла на сторінці у TikTok.

А от у Львові провідник поїзда відмовлявся пускати до вагона військовослужбовицю, адже першим нібито має зайти чоловік.