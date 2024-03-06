"Первым должен войти мужчина": во Львове военнослужащую отказывались пускать в поезд (фото)

Представительница ВСУ Ирина Бобик отметила, что проводник игнорировал аргументы, почему женщин необходимо пустить в вагон, ведь мужчин на перроне не было. На скандал уже отреагировали в "Укрзализныце".

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Во Львове проводник поезда отказывался пускать в вагон военнослужащую женщину, ведь первым якобы должен зайти мужчина. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написала представительница ВСУ и поэтесса Ирина Бобик.

По ее словам, произошло это на железнодорожном вокзале Львова. В поезд, который должен следовать в Запорожье, во время посадки отказались пускать в вагон женщин. Аргумент проводника был в том, что "первым должен войти мужчина".

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Ирина Бобик сразу же сказала, что она является действующей военнослужащей и на перроне сейчас нет мужчин. Лишь после этого проводник пустил украинок в поезд.

Во Львове проводник отказался пускать женщин в поезд раньше мужчин Фото: Facebook

"Господин проводник, Ковбасюк Петр Петрович, отказывался начинать посадку пассажирок в вагон, аргументируя, что первым должен зайти мужчина-пассажир (мужчины не было, и группа пассажирок ждала на перроне). Мои попытки разрешить ситуацию мирно (я напомнила господину проводнику, что 21 век на улице, и что женщины – тоже люди) господин проводник не реагировал, только мои аргументы, что я действующая военнослужащая, подействовали, и он в конце концов пропустил нас в вагон", — пишет Ирина Бобик.

Она понимает, что ситуация не критическая и от этого конец света не произошел, однако она продолжает сражаться за свою родину, пока в тылу ее заставляют себя "почувствовать недочеловеком в угоду магическому мышлению и давним предрассудкам".

Во Львове проводник отказался пускать женщин в поезд раньше мужчин Фото: Скриншот

Скандал на вокзале во Львове: реакция "Укрзализныци"

Представители "Укрзализныци" узнали о скандале и сразу же извинились перед женщиной в комментариях. Ее заверили, что компания соблюдает принцип равенства пассажиров, а ситуация с проводником обязательно будет тщательно расследована, после чего будут приниматься необходимые меры.

"Мы искренне извиняемся за неудобства, которые вы перенесли из-за наших проводников. В нашей компании мы придерживаемся принципа равноправия пассажиров, а также важности обеспечения высококачественного сервиса у нас всегда в приоритете. Мы постоянно работаем над повышением квалификации наших проводников, чтобы обеспечить нашим пассажирам приятное и комфортное путешествие. Мы обязательно привлечем их внимание к текущей ситуации и проведем процесс перевоспитания, чтобы избежать подобных проблем в будущем", – говорится в сообщении.

Во Львове проводник отказался пускать женщин в поезд раньше мужчин Фото: Скриншот

Напомним, 5 марта сообщалось, что в ТЦК рассказали, почему случаются конфликты военных с гражданскими. По словам спикера Полтавского областного территориального центра комплектования Романа Истомина, многие инциденты с публичными ссорами, которые появляются в сети, имеют манипулятивный характер. Россияне активно это используют для дестабилизации настроений украинцев.