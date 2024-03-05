Мобилизация в Украине: в ТЦК рассказали, почему случаются конфликты военных с гражданскими

По словам спикера Полтавского областного территориального центра комплектования Романа Истомина, многие инциденты с публичными ссорами, которые появляются в сети, имеют манипулятивный характер. Россияне активно это используют для дестабилизации настроений украинцев.

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Вопрос мобилизации в Украине продолжает стоять достаточно остро. Социальное напряжение растет, в частности из-за конфликтов между военными и гражданскими. Спикер Полтавского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) Роман Истомин в интервью "Телеграф" высказал собственное мнение по этому поводу.

По его словам, вручение повесток по месту жительства с начала мобилизации является основным способом оповещения военнообязанных о том, что им нужно явиться в ТК и СП. До военного положения граждан так вызывали и на призывные пункты.

Далее начали фиксироваться случаи, когда украинцев начали останавливать на улице, блокпостах и других общественных местах. Из-за этого социальное напряжение могло вырасти.

"И так же некоторые прятались от призыва на срочную службу — не открывали двери, родные говорили, что такой здесь не проживает и тому подобное. Фиксируем, что большое количество людей проживают не по месту регистрации и давно не обновляли данные. Ок, человек не хочет общаться с представителями ТЦК и СП на дому, тогда они общаются с ним в общественных местах: на улицах, блокпостах и т. д", — заявил Роман Истомин.

Отдельно спикер Полтавского областного ТЦК и СП добавил, что для многих граждан вручение повестки является своеобразным знаком. Они готовы были идти служить, но ждали специальной "бумажки" от военкомата.

Мобилизация в Украине: причина конфликтов

Сейчас сотрудники ТЦК и СП практически перестали ходить по месту жительства граждан, ведь это не имеет особого смысла. Многие или не открывают дверь, или уже не проживают по месту прописки. В результате документы проверяются прямо на улицах. Представители военкомата с недавнего времени даже начали использовать бодикамеры, чтобы в случае возникновения конфликта зафиксировать его. Но они продолжают происходить.

"Большинство конфликтов, попадающих в интернет, манипулятивные, вырванные из контекста, в которых есть только концовка. И если бы не комментарий к видео, то вряд ли можно было понять, что именно там происходит. Только подпись говорит нам, что это работники ТЦК и СП проводят мероприятия оповещения. Обычно на видео какие-то люди в форме вроде бы ограничивают кого-то в правах. Как, где и между кем на самом деле возник конфликт, непонятно. Срыв мобилизационной кампании на руку нашему врагу, и он будет использовать любые поводы для дискредитации", продолжил Роман Истомин.

Такое напряжение активно используют россияне, которые расшатывают тему мобилизации. В результате настроения украинцев сильно меняются.

Напомним, 4 марта глава Минюста заявил, что коррупционеров также можно отправлять на фронт в ходе всеобщей мобилизации. По его мнению, украинское законодательство не было готово к полномасштабной войне, поэтому там все еще нет некоторых норм. В том числе речь идет о призыве на службу людей с судимостью.

5 марта представитель Полтавского областного ТЦК и СП рассказал, можно ли считать мобилизацию в Украине провальной. По словам Романа Истомина, критического уменьшения призванных граждан не наблюдается, однако процессы происходят не с той динамикой, которую хотелось бы увидеть.