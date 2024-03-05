Мобілізація в Україні: у ТЦК розповіли, чому трапляються конфлікти військових із цивільними

За словами спікера Полтавського обласного територіального центру комплектування Романа Істоміна, багато інцидентів із публічними сварками, які з'являються в мережі, мають маніпулятивний характер. Росіяни активно це використовують для дестабілізації настроїв українців.

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Питання мобілізації в Україні продовжує стояти досить гостро. Соціальна напруга зростає, зокрема через конфлікти між військовими та цивільними. Речник Полтавського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП) Роман Істомін в інтерв'ю "Телеграф" висловив власну думку щодо цього.

За його словами, вручення повісток за місцем проживання з початку мобілізації є основним способом оповіщення військовозобов'язаних про те, що їм потрібно з'явитися в ТЦК і СП. До воєнного стану громадян так викликали і на призовні пункти.

Далі почали фіксуватися випадки, коли українців почали зупиняти на вулиці, блокпостах та інших громадських місцях. Через це соціальна напруга могла зрости.

"І так само дехто ховався від призову на строкову службу — не відчиняли двері, рідні казали, що такий тут не проживає тощо. Фіксуємо, що велика кількість людей проживають не за місцем реєстрації і давно не оновлювали дані. Ок, людина не хоче спілкуватися з представниками ТЦК і СП вдома, тоді вони спілкуються з нею в громадських місцях: на вулицях, блокпостах тощо", — заявив Роман Істомін.

Окремо спікер Полтавського обласного ТЦК і СП додав, що для багатьох громадян вручення повістки є своєрідним знаком. Вони готові були йти служити, але чекали спеціального "папірця" від військкомату.

Мобілізація в Україні: причина конфліктів

Зараз співробітники ТЦК і СП практично перестали ходити за місцем проживання громадян, адже це не має особливого сенсу. Багато хто або не відчиняє двері, або вже не проживає за місцем прописки. У результаті документи перевіряють просто на вулицях. Представники військкомату віднедавна навіть почали використовувати бодікамери, щоб у разі виникнення конфлікту зафіксувати його. Але вони продовжують відбуватися.

"Більшість конфліктів, які потрапляють до інтернету, маніпулятивні, вирвані з контексту, в яких є тільки кінцівка. І якби не коментар до відео, то навряд чи можна було зрозуміти, що саме там відбувається. Лише підпис говорить нам, що це працівники ТЦК і СП проводять заходи оповіщення. Зазвичай на відео якісь люди у формі начебто обмежують когось у правах. Як, де і між ким насправді виник конфлікт, незрозуміло. Зрив мобілізаційної кампанії на руку нашому ворогу, і він буде використовувати будь-які приводи для дискредитації", — продовжив Роман Істомін.

Таку напругу активно використовують росіяни, які розхитують тему мобілізації. У результаті настрої українців сильно змінюються.

Нагадаємо, 4 березня глава Мін'юсту заявив, що корупціонерів також можна відправляти на фронт під час загальної мобілізації. На його думку, українське законодавство не було готове до повномасштабної війни, тому там усе ще немає деяких норм. Зокрема йдеться про призов на службу людей із судимістю.

5 березня представник Полтавського обласного ТЦК і СП розповів, чи можна вважати мобілізацію в Україні провальною. За словами Романа Істоміна, критичного зменшення призваних громадян не спостерігається, проте процеси відбуваються не з тією динамікою, яку хотілося б побачити.