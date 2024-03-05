"Могло бы быть лучше": в ТЦК рассказали, можно ли считать провальной мобилизацию в Украине

По словам спикера Полтавского территориального центра комплектования Романа Истомина, критического уменьшения призванных граждан не наблюдается, однако процессы происходят не с той динамикой, которую хотелось бы увидеть.

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Тема мобилизации в Украине продолжает стоять достаточно остро и некоторые высказывают мнение, что она была провалена. На этот счет высказался спикер Полтавского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) Роман Истомин в интервью для "Телеграф".

По его словам, если бы призыв действительно был на низком уровне, то украинские защитники не получали бы пополнения на поле боя уже несколько месяцев. В реальности граждане продолжают отдавать свой долг Родине и защищают страну от российской агрессии.

"Набор в армию идет планомерно. Возможно, не в том количестве и не том качестве, как хотелось бы, да и настроения общества не такие, как хотелось бы. Но имеем что имеем. Несмотря на весь рекрутинг, как бы его ни развивали, основным способом комплектования ВСУ во время военного положения остается мобилизация. Да, могло бы быть лучше. Но критического уменьшения призванных граждан в Полтавской области не наблюдается", — заявил Роман Истомин.

Отдельно представитель ТЦК и СП добавил, что новый законопроект о мобилизации, который вскоре должны будут принять в Верховной Раде, не готовился из-за того, что этот вопрос был провален в Украине. Он необходим для того, чтобы улучшить качественные показатели и снять напряжение в обществе.

Что касается вопроса рекрутизации, то Роман Истомин заявил, что никакого скепсиса по этому поводу у него нет, а есть лишь современные реалии. Отбор мужчин и женщин проводят среди тех, у кого есть мотивация защищать свою страну и стать профессиональным военным. При этом такая схема может работать в мирное время, ведь во время войны покрыть все потребности в такой способ довольно сложно.

"Сейчас военное время, и ВСУ не могут покрыть потребности только за счет высокомотивированных людей с возрастным цензом. Призыву же по мобилизации подлежат граждане от 27 до 60 лет. Сейчас служба по мобилизации и по контракту идут параллельно, потому что таковы вызовы современности. В результате в одном подразделении служат и мобилизованные, и рекрутированные. Разницы в плане требований к ним от командира нет. Они все – защитники Украины", — подытожил спикер Полтавского ТЦК и СП.

Напомним, 1 марта сообщалось, что в Верховной Раде назвали возможные наказания для украинских уклонистов. Народный депутат Федор Вениславский рассказал, что профильный комитет продолжает рассматривать ограничения и некоторые из них уже отбросили Среди возможных санкций предусматривается блокировка банковских счетов, запрет на вождение, а также штрафы.