Люди аплодували стояли, почувши відповідь жінки на прохання помінятися місцями (відео)

Оскільки пасажирка бронювала своє місце в останню хвилину, вільним виявилося лише середнє сидіння, тож іншого вибору не було.

Власниця фітнес-платформи Сідні Міллер з Маямі (США) часто подорожує до Нью-Йорка по роботі. Одного разу з жінкою стався курйозний випадок у літаку авіакомпанії American Airlines, коли закохана пара попросила її пересісти, щоб вони могли подорожувати разом, але отримала відмову. Це відео стало вірусним у TikTok, зібравши понад 2,5 мільйона переглядів.

"Опинилася на середньому сидінні в оточенні пари на вигляд років тридцяти, яка не захотіла пересісти, аби бути поруч. Ніхто з них не мав бажання сидіти посередині. Чесно кажучи, я це поважаю", — зазначила туристка в описі до короткого ролика.

За словами Міллер, пара зберігала тишу протягом усього польоту й не спілкувалися, аж поки вони не приземлилися. Оскільки пасажирка бронювала своє місце в останню хвилину, вільним виявилося лише середнє сидіння, тож іншого вибору не було.

"Я запропонувала сісти біля проходу, якщо вони хочуть бути разом, але такий варіант парі не сподобався. Розумію та поважаю те, що вони ставлять себе на перше місце, а що ви, друзі, думаєте?" — запитала жінка у підписників.

Глядачі оцінили її реакцію на прохання помінятися місцями, зазначивши, що "аплодують стоячи". Дехто також поділився власним досвідом.

"Я поважаю це до тих пір, поки пара не розмовляє, наче мене там немає, і не передає речі один одному";

"Також так робимо. Він хоче сидіти біля вікна, я мені подобається місце у проході. В літаку ми — незнайомці";

"Я також ніколи не сяду на середнє місце";

"Мені все одно — сплю під час польоту";

"Мій чоловік засинає через десять хвилин після зльоту. Зовсім не проти посидіти на самоті".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що пасажирка, яка відмовилася від пропозиції поступитися своїм місцем у літаку на переповненому рейсі, стала зіркою соціальних мереж.

Крім того, пасажирка спровокувала палкі суперечки в мережі, коли під час 7-годинної подорожі відмовилась поступитися пенсіонерці своїм місцем у вагоні поїзда. Жінка сказала, що їй було неприємно потрапити у таку ситуацію, але вона щиро не розуміє, чому повинна відчувати дискомфорт через чиюсь недалекоглядність.