Сотрудница "Укрзализныци" смотрела российский сериал на полную громкость: какая реакция компании

Военнослужащий и писатель Остап Украинец услышал российский сериал, который звучал на весь зал ожидания на Железнодорожном вокзале в Киеве. "Укрзализныця" откликнулась на жалобу и обещает дисциплинарное наказание.

В зале для военнослужащих на киевском железнодорожном вокзале громко звучал российский сериал, который смотрела одна из сотрудниц. Военный ВСУ и писатель Остап Украинец рассказал об инциденте и получил быструю реакцию от компании "Укрзализныця". О деталях языкового скандала Украинец написал на странице Facebook.

Сообщение Остапа Украинца появилось 17 ноября. Военнослужащий сообщил об инциденте, который произошел на центральном железнодорожном вокзале Киеве около 19:00-19:30. Как выяснилось, работница смотрела российский сериал, и звук раздавался на весь зал, в котором военнослужащие ждут поезда. Украинец не сделал замечаний, поскольку "не было сил". Вместо этого написал о происшествии на вокзале в соцсети и тэгнул "Укрзалізницю" и в Facebook, и в X (Twitter). Сообщение вызвало более двух тыс. реакций и почти сотню комментариев, свидетельствует страница автора.

Языковой скандал — Остап Украинец о российском сериале Фото: Скриншот

В одном из следующих сообщений Остап написал, что уже получил ответ "Укрзализныци". В Facebook работник компании сообщил, что недопустимым является как просмотр сериалов во время работы, так и просмотр сериалов на русском языке. Кроме того, указано, что зарегистрировали обращение №1452689, разберутся в ситуации и будут "дисциплинарные меры". Из сообщения в X можно узнать точное время инцидента, поскольку он появился в 18:46 17 ноября.

Языковой скандал — Укрзализныця о российском сериале на вокзале Фото: Скриншот Языковой скандал — Укрзализныця об обращении Остапа Украинца Фото: Скриншот

На странице Facebook "Укрзализныци" пока нет реакции на сообщение Остапа Украинца относительно российского сериала в зале ожидания военнослужащих на киевском вокзале.

Отметим, 18 ноября Фокус писал о другом инциденте, связанном с русским языком. Инцидент связан с русскоязычным преподавателем из Ивано-Франковского национального медицинского университета (ИФНМУ), который читал лекции и делал замечания студентам на негосударственном языке. Пятикурсник, который обратил внимание на такое поведение, написал об этом в Instagram и опубликовал фрагмент урока. Ректорат медуниверситета отреагировал на языковой скандал. 18 ноября на портале учебного заведения появилось заявление о результате заседания специальной комиссии. Как выяснилось, преподаватель написал заявление на увольнение, а несколько руководителей из администрации получили выговоры. На событие ответил языковой омбудсмен Тарас Кремень, который отметил быструю реакцию чиновников на нарушение законодательства о государственном языке.

Напоминаем, 5 ноября произошел языковой скандал в киевском книжном магазине: мужчина набросился на женщину, которая сделала замечание относительно громкого общения на русском.