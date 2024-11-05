"Учи языки": в книжном магазине Киева напали на женщину за просьбу не разговаривать на русском (видео)

Волонтер Екатерина Косецкая стала жертвой нападения агрессивных мужчин в известном магазине "Сенс". Женщина уверяет, что только попросила их не разговаривать на русском в заведении.

Related video

В субботу, 2 ноября, в книжном магазине-кафе "Сенс" в столице неизвестные мужчины крепкого телосложения напали на посетительницу, которая сделала им замечание из-за использования русского языка в заведении. Об этом рассказала волонтер и музыкант Екатерина Косецкая, которая стала непосредственной участницей инцидента.

Женщина рассказала, что в книжном магазине, который позиционирует себя как заведение, свободное от русского языка, двое посетителей за соседним столиком начали общаться на нем. Екатерина Косецкая любезно попросила мужчин соблюдать правила заведения и воздерживаться от языка оккупанта в общественном пространстве. Впрочем, они, как отметила женщина, отреагировали на замечание достаточно агрессивно, выражая пренебрежение к украинскому языку.

"Учи языки", — заявил один из них женщине, которая, по ее словам, знает 5 языков. После чего тот, что сидел ближе, сначала обругал Екатерину Косецкую, а потом начал угрожать ее парню.

Когда женщина пыталась зафиксировать конфликт на камеру, мужчина резко сильно схватил ее за руку и вырвал из нее телефон, который пострадавшая пыталась вернуть почти с полминуты.

Женщина добавила, что полиция пообещала начать рассмотрение ее заявления 4 ноября. В то же время она отметила, что полицейские отпустили мужчин, с которыми у нее произошел конфликт, а также по ее словам, "не взяли показания у свидетелей", хотя те, уверяет Екатерина Косецкая, были готовы их предоставить.

Напомним, украинская телеведущая Ольга Фреймут, которая сейчас живет в Лондоне, рассказала, как нужно реагировать на обращения на русском языке.

Фокус писал, что в Ивано-Франковске на улицы вышли волонтеры "языковых патрулей". Инспекторы обращаются к прохожим, которые общаются на русском языке, предлагая перейти на украинский и записаться на бесплатные языковые курсы.