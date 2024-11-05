"Учі язикі": у книгарні Києва напали на жінку за прохання не розмовляти російською (відео)

Волонтерка Катерина Косецька стала жертвою нападу агресивних чоловіків у відомій книгарні "Сенс". Жінка запевняє, що лише попросила їх не розмовляти російською у закладі.

Related video

В суботу, 2 листопада, у книгарні-кав'ярні "Сенс" в столиці невідомі чоловіки кремезної статури напали на відвідувачку, яка зробила їм зауваження через використання російської мови у закладі. Про це розповіла волонтерка та музикант Катерина Косецька, яка стала безпосередньою учасницею інциденту.

Жінка розповіла, що у книгарні, яка позиціонує себе як заклад, вільний від російської мови, двоє відвідувачів за сусіднім столиком почали спілкуватися нею. Катерина Косецька люб'язно попрохала чоловіків дотримуватись правил закладу й утримуватися від мови окупанта у громадському просторі. Утім, вони, як зазначила жінка, відреагували на зауваження досить агресивно, висловлюючи зневагу до української мови.

"Учі язикі", — заявив один із них жінці, яка, за її словами, знає 5 мов. Після чого той, що сидів ближче, спершу облаяв Катерину Косецьку, а тоді почав погрожувати її хлопцю.

Коли жінка намагалася зафіксувати конфлікт на камеру, чоловік різко сильно схопив її за руку та вирвав з неї телефон, який постраждала намагалася повернути майже з пів хвилини.

Жінка додала, що поліція пообіцяла розпочати розгляд її заяви 4 листопада. Водночас вона зазначила, що поліціянти відпустили чоловіків, із якими в неї стався конфлікт, а також за її словами, "не взяли свідчення у свідків", хоча ті, запевняє Катерина Косецька, були готові їх надати.

Нагадаємо, українська телеведуча Ольга Фреймут, яка нині живе в Лондоні, розповіла, як потрібно реагувати на звернення російською мовою.

Фокус писав, що в Івано-Франківську на вулиці вийшли волонтери з "мовних патрулів". Інспектори звертаються до перехожих, які спілкуються російською мовою, пропонуючи перейти на українську та записатися на безоплатні мовні курси.