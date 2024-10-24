"Інколи доходить до абсурду: у російськомовних українців "мовна шизофренія", — омбудсмен

Тарас Кремінь розповів, що з 2022 року на українську перейшла рекордна кількість громадян. Водночас він згадав, як місцева влада в Одесі намагалася захистити вивіску готелю, прикрившись ЮНЕСКО.

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З початку повномасштабної війни на українську в окремих сферах перейшла рекордна кількість громадян. Про це в інтерв’ю "Українська правда" 24 жовтня повідомив Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

"Водночас суспільство почало більше звертати увагу на системні порушення мови у різних сферах, тому виникла картинка, якою, звичайно, хоче користуватися російська пропаганда. Що, мовляв, пішов відкат. Нічого подібного не відбулося", — наголосив він.

Мовний омбудсмен підтвердив, що частина українців досі розмовляє російською в побуті, і законом це не заборонено. На його думку, для українізації домашнього спілкування потрібно, щоб мова була якомога захищенішою.

Кремінь розповів, що у Миколаєві сам мер ініціював створення робочої групи для аналізу вивісок, оголошень та рекламних банерів у місті. Він поділився, що хотів би побачити аналогічних дій у Києві й Одесі.

"Бо інколи наше багатомісячне листування з місцевою владою доходить до абсурду. Наприклад, два тижні тому було знято російськомовну вивіску над готелем "Пасаж" у центрі Одеси. Спочатку місцева влада відписувалася, що це об'єкт на території, яка підпадає під охоронний статус ЮНЕСКО, і тому російськомовну вивіску зняти неможливо. Лише тоді, коли ми попросили надати чіткі документи, де вказано, що російськомовна вивіска також є об’єктом ЮНЕСКО, сталося диво — цю вивіску було демонтовано", — розповів омбудсмен.

Він спрогнозував "незворотні наслідки", якщо в Україні не подолають режим двомовності. Зі слів Кременя, це — результат диглосії. Йдеться про те, що в пріоритет ставиться російська. Схожа ситуація була й у XX столітті, коли українська мова асоціювалася із селом та невисокою культурою, а російська — імперією та владою.

"Водночас ця двомовність тягне за собою такий феномен у соціолінгвістиці як мовна шизофренія, коли одночасне застосування кількох мов із невизначеним пріоритетом української як державної тягне за собою шизофренію і в поведінці, і у ставленні до національних інтересів", — підкреслив чиновник.

Він додав, що через це серед українців є колаборанти та люди, які здають позиції, а також ті, хто вірить у переговори з РФ. Кремінь наголосив, що це "небезпечно, шкідливо і загрожує національним інтересам".

Нагадаємо, вже 25 жовтня проходитиме радіодиктант національної єдності. Текст цього року готувала письменниця Оксана Забужко, він має назву "Магія голосу".

Голова партії "Слуга Народу" Олена Шуляк заявила, що Україна провалила політику у сфері підтримки переселенців. Все більше людей зі статусом ВПО повертаються в окупацію.