Проводять роз'яснювальну роботу: Садовий розповів, чи будуть у Львові "мовні патрулі"

Мер Львова Андрій Садовий вважає, що такі інспектори в місті не потрібні, оскільки проблема дотримання мовного законодавства вже ефективно розв'язується через офіційні органи та роз'яснювальну роботу.

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Ініціатива мера Івано-Франківська Руслана Марцінківа про введення "мовних патрулів" викликала суспільний резонанс. Після цього українці почали загадуватися над питанням, чи можливий такий проєкт в інших містах, включно зі Львовом. Міський голова Львова Андрій Садовий в інтерв'ю РБК-Україна розповів, чи може така ініціатива бути реалізована в його місті.

Чи потрібні Львову "мовні патрулі"

Андрій Садовий вважає, що Львову такі патрулі не потрібні. Він пояснив, що в Україні вже є офіційні органи, які займаються питаннями дотримання мовного законодавства, як-от мовний омбудсмен.

"Знаєте, буває багато різних ініціатив, і, можливо, люди мають трохи більше вільного часу на такі речі. У нас немає такої проблеми. Ми, знаєте, якось намагаємося проводити роз'яснювальну роботу. Є мовний омбудсмен у нашій державі, вони молодці, звертають увагу чиновникам на дотримання закону. Є інші омбудсмени, намагаємося з ними всіма співпрацювати", — зазначив Садовий.

На його думку, у Львові немає мовного конфлікту, і м'який, дружній підхід до розв'язання подібних питань працює набагато ефективніше.

"Я не бачу таких необхідностей на сьогодні, тому що Львів є найбільшим у світі україномовним містом. І ще раз наголошую: наша сила в тому, щоб любов'ю переформатовувати людей і робити їх союзниками", — додав міський голова.

Звідки виникло обговорення про "мовні патрулі"

9 вересня мер Івано-Франківська Руслан Марцінків запропонував створити "мовні патрулі" у своєму місті. Ці групи громадських активістів мали б стежити за дотриманням мовного законодавства, не караючи порушників, а лише пропонуючи їм відвідувати курси української мови. Крім того, Марцінків звернувся до мовного омбудсмена з проханням про запуск безоплатних курсів для російськомовних жителів Івано-Франківська. В ефірі програми "Говорить великий Львів" мер уточнив, що єдиним силовим заходом, доступним інспекторам, буде можливість викликати поліцію в разі прояву агресії з боку співрозмовників.

Нагадаємо, 19 вересня Марцінків підтвердив, що в Івано-Франківську вже є 74 охочих стати мовними інспекторами-волонтерами. Згідно з його оцінками, їх буде близько сотні, оскільки все ще збирають заявки.