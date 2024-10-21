Проводят разъяснительную работу: Садовый рассказал, будут ли во Львове "языковые патрули"

Мэр Львова Андрей Садовый считает, что подобные инспекторы в городе не нужны, так как проблема соблюдения языкового законодательства уже эффективно решается через официальные органы и разъяснительную работу.

Related video

Инициатива мэра Ивано-Франковска Руслана Марцинкива о введении "языковых патрулей" вызвала общественный резонанс. После этого украинцы стали задаваться вопросом, возможен ли такой проект в других городах, включая Львов. Городской голова Львова Андрей Садовый в интервью РБК-Украина рассказал может ли такая инициатива быть реализована в его городе.

Нужны ли Львову "языковые патрули"

Андрей Садовый считает, что Львову такие патрули не нужны. Он пояснил, что в Украине уже есть официальные органы, которые занимаются вопросами соблюдения языкового законодательства, такие как языковой омбудсмен.

"Знаете, бывает много разных инициатив, и, возможно, люди имеют немного больше свободного времени на такие вещи. У нас нет такой проблемы. Мы, знаете, как-то стараемся проводить разъяснительную работу. Есть языковой омбудсмен в нашем государстве, они молодцы, обращают внимание чиновникам на соблюдение закона. Есть другие омбудсмены, стараемся с ними всеми сотрудничать", — отметил Садовый.

По его мнению, во Львове нет языкового конфликта, и мягкий, дружественный подход к решению подобных вопросов работает гораздо эффективнее.

"Я не вижу таких необходимостей на сегодня, потому что Львов является крупнейшим в мире украиноязычным городом. И еще раз подчеркиваю: наша сила в том, чтобы любовью переформатировать людей и делать их союзниками", — добавил городской голова.

Откуда возникло обсуждение о "языковых патрулях"

9 сентября мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предложил создать "языковые патрули" в своем городе. Эти группы общественных активистов должны были следить за соблюдением языкового законодательства, не наказывая нарушителей, а лишь предлагая им посещать курсы украинского языка. Кроме того, Марцинкив обратился к языковому омбудсмену с просьбой о запуске бесплатных курсов для русскоязычных жителей Ивано-Франковска. В эфире программы "Говорить великий Львов" мэр уточнил, что единственной силовой мерой, доступной инспекторам, будет возможность вызвать полицию в случае проявления агрессии со стороны собеседников.

Напомним, 19 сентября Марцинкив подтвердил, что в Ивано-Франковске уже есть 74 желающих стать языковыми инспекторами-волонтерами. Согласно его оценкам, их будет около сотни, поскольку все еще собирают заявки.