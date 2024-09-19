Мэр Ивано-Франковска рассказал об обязанностях языковых инспекторов и будут ли штрафы (видео)

В Ивано-Франковске на улицах вскоре появятся инспекторы, которые будут советовать русскоязычным гражданам бесплатные языковые курсы, объяснил мэр Руслан Марцинкив. Таким способом он надеется решить "засилье русского языка" на улицах города.

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Языковые инспекторы, которые вскоре приступят к выполнению обязанностей в Ивано-Франковске, будут действовать в полном соответствии с украинским законодательством. В ближайшее время таких работников будет около сотни. Они будут ходить по улицам и советовать идти на языковые курсы, если у людей какие-то проблемы с украинским. Кроме того, особенно будут следить за сферой обслуживания. О деталях работы языковых инспекторов мэр Ивано-Франковска рассказал в эфире радио "Западный полюс", а фрагмент эфира он выложил в YouTube-канале.

Языковая проблема в Ивано-Франковске — Руслан Марцинкив об инспекторах см. с 16:23

Марцинкив подтвердил, что в Ивано-Франковске уже есть 74 желающих стать языковыми инспекторами-волонтерами. Согласно его оценкам, их будет около сотни, поскольку все еще собирают заявки. Когда набор завершится, состоится короткий инструктаж и они начнут работу на улицах города. Среди их обязанностей — замечать, если кто-то из прохожих имеет проблемы с украинским языком. В таком случае инспектор должен подойти, сделать "толерантное замечание" и рекомендовать идти на языковые курсы, которые как раз открываются в городе. Кроме того, штрафовать людей не будут, поскольку они этого не могут сделать в соответствии с украинским законодательством.

"Это просто будет разъяснительная работа в рамках такого доброго общения", — подчеркнул мэр.

Еще одно направление работы, отметил Марцинкив, — это сфера обслуживания: использование украинского языка сотрудниками магазинов, кафе. В этом случае инспекторы могут действовать, как и другие граждане: говорить, что это нарушение такой-то нормы закона, делать замечания, призвать перейти на государственный, пойти на курсы, если есть необходимость — онлайн или офлайн.

"Полномочия (инспекторов — Ред.) — в рамках законодательства: они не имеют права штрафовать, потому что у нас это не предусмотрено", — подчеркнул чиновник.

Отметим, ранее Фокус писал о языковой инициативе Ивано-Франковского мэра Марцинкива. 9 сентября мэр записал обращение, в котором обратил внимание на "засилье русского языка" на улицах областного центра. В связи с этим он предложил создать языковых инспекторов, которые помогут решить проблему. Задачей инспекторов будет реагирование на русский и рекомендация посетить языковые курсы, если есть трудности с государственным языком. Кроме того, Марцинкив обратился к языковому омбудсмену, чтобы в Ивано-Франковске заработали бесплатные курсы для русскоязычных. В эфире "Говорить великий Львов" чиновник объяснил, что единственная силовая мера, доступная инспекторам — вызов полиции, если собеседники будут проявлять агрессию.

Напоминаем, летом разгорелся языковой скандал на бизнес-ивенте, когда организаторы выгнали посетительницу, которая просила спикера перейти на государственный язык.