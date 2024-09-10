В Ивано-Франковске появятся языковые инспекторы: в городе стало больше русского языка (видео)

Городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив призвал записываться на курсы украинского языка.

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В Ивано-Франковске появятся языковые инспекторы, чтобы противодействовать распространению русского языка. Об этом заявил городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в видеообращении в понедельник, 9 сентября.

Он рассказал, что встречался с языковым омбудсменом Тарасом Кременем, с которым обсудил популяризацию украинского языка, социальную рекламу и другие мероприятия, которые город планирует осуществлять.

"В Ивано-Франковске введем общественную инициативу — языковые инспекторы", — сказал Марцинкив.

Более подробно о ней он пообещал рассказать позже, когда инициатива будет реализована.

По словам мэра, в Ивано-Франковске значительно увеличилось количество русского языка и "это проблема для нашего государства". Марцинкив также призвал горожан участвовать в языковых курсах.

Напомним, 5 сентября городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предупредил, что в городе будут бороться с нарушителями, которые выбрасывают крупногабаритные отходы и строительный мусор в неприспособленные для этого места. По его словам, к таким лицам будут применять мобилизационные меры.

15 августа Марцинкив заявлял, что в Ивано-Франковске приняли решение об усилении мобилизации из-за того, что область, по данным Минобороны,"отстает в проведении мобилизации". Он анонсировал "усиленный режим" в течение нескольких недель.