Больше не ласковая: языковой омбудсмен призвал перейти к "наступательной" украинизации

Украинский язык находится под прицелом России и об этом свидетельствуют сожженные библиотеки и уничтоженные памятники, считает Тарас Кремень. Он настаивает на том, что пора оставить позади "оборонительную" украинизацию.

Related video

Украине надо перейти от мягкой к наступательной украинизации. Этот этап будет предусматривать другие инструменты функционирования государственного языка. О такой необходимости заявил Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень во время онлайн выступления на Международной конференции "Языки и культуры во время войны: (не)возможное, (пере)представленное, (не)управляемое" в Лондоне. Об этом говорится в сообщении языкового омбудсмена на странице в Facebook.

Креминь считает, что в условиях войны России против Украины государственный язык стал одним из главных символов единства, несокрушимости и борьбы народа за победу, независимость и достойное будущее. Языковой омбудсмен подчеркнул, что украинский находится под прицелом российских преступников.

"Угрозы и убийства людей, сожженные библиотеки и школы, уничтоженные памятники жертвам Голодомора и участникам боевых действий, замена вывесок и завоз пропагандистской литературы — среди примеров лингвоцида", — отметил Кремень.

Тарас Креминь поддерживает наступательную украинизацию Фото: скриншот

Он убежден, что нужен переход от мягкой (оборонительной) к наступательной украинизации. По его словам, она предусматривает дополнительные возможности и контроль для обеспечения функционирования украинского языка. Кремень добавил, что с утверждением украинского языка, происходит усиление национальной безопасности.

Напомним, 17 апреля языковой омбудсмен Тарас Кремень заявил, что 17 июля из телеэфиров полностью исчезнет русский язык, ведь вступит в силу пункт 6 части 8 статьи 40 Закона Украины "О медиа".

1 мая Уполномоченный по защите государственного языка сказал, что 20% дошкольников не понимают украинский язык, 65% относятся к смешанной группе и только 15% детей активно используют украинский язык в общении.