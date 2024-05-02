Більше не лагідна: мовний омбудсмен закликав перейти до "наступальної" українізації

Українська мова перебуває під прицілом Росії, і про це свідчать спалені бібліотеки та знищені памʼятки, вважає Тарас Кремінь. Він наполягає на тому, що час залишити позаду "оборонну" українізацію.

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Україні треба перейти від лагідної до наступальної українізації. Цей етап передбачатиме інші інструменти функціонування державної мови. Про таку необхідність заявив Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь під час онлайн виступу на Міжнародній конференції "Мови та культури під час війни: (не)можливе, (пере)уявлене, (не)кероване" в Лондоні. Про це йдеться в повідомленні мовного омбудсмена на сторінці у Facebook.

Кремінь вважає, що в умовах війни Росії проти України державна мова стала одним із головних символів єдності, незламності й боротьби народу за перемогу, незалежність і гідне майбутнє. Мовний омбудсман наголосив, що українська перебуває під прицілом російських злочинців.

"Погрози та вбивства людей, спалені бібліотеки та школи, знищені пам’ятники жертвам Голодомору й учасникам бойових дій, заміна вивісок і завезення пропагандистської літератури — серед прикладів лінгвоциду", — зауважив Кремінь.

Тарас Кремінь підтримує наступальну українізацію Фото: скриншот

Він переконаний, що потрібен перехід від лагідної (оборонної) до наступальної українізації. За його словами, вона передбачає додаткові можливості та контроль для забезпечення функціонування української мови. Кремінь додав, що з утвердженням української мови відбувається посилення національної безпеки.

Нагадаємо, 17 квітня мовний омбудсмен Тарас Кремінь заявив, що 17 липня з телеефірів повністю зникне російська мова, адже набере чинності пункт 6 частини 8 статті 40 Закону України "Про медіа".

1 травня Уповноважений із захисту державної мови сказав, що 20% дошкільнят не розуміють українську мову, 65% належать до змішаної групи й тільки 15% дітей активно використовують українську мову в спілкуванні.