Удар РФ "Орешником" по Дніпру був ядерним попередженням, — ядерний експерт

Попри те, що російський удар був неядерним, ракета, схоже, несла корисне навантаження "MIRV", тобто використовувала кілька боєголовок для ураження окремих цілей, говорить експерт.

Удар по Дніпру новітньою російською балістичною ракетою "Орешник" був ядерним попередженням, незалежно від дальності ракети. Про це в коментарі CNN сказав ядерний експерт, науковий співробітник ядерного проєкту Осло Фабіан Гоффманн.

Як зазначив експерт, основна відмінність між міжконтинентальними балістичними ракетами та іншими типами балістичних ракет полягає лише в їхній відповідній дальності. Як випливає з назви, МБР можуть долати тисячі миль, перетинаючи континенти, тоді як балістичні ракети мають менший і середній радіус дії.

"Замість того, щоб зосереджуватися на дальності польоту ракети, важливо зосередитися на вибуховій потужності ракети — відомій як її "корисний вантаж. Попри те, що російський удар був неядерним, ракета, схоже, несла корисне навантаження "MIRV", тобто використовувала кілька боєголовок для ураження окремих цілей", — сказав Фабіан Гоффманн.

Він додав, що в цьому випадку ядерне корисне навантаження було замінено на неядерне, але використання цієї ракети мало на меті відправити повідомлення.

"Незалежно від точної дальності ракети, удар був повідомленням про ядерну загрозу", — сказав Гоффман.

Нагадаємо, що 21 листопада президент РФ Володимир Путін повідомив, що Росія випробувала для удару по Дніпру новітню балістичну ракету "Орешник".