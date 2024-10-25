Омбудсмен заявив про успішну українізацію та одиниці "принципових": статистика показує інше

Мовний омбудсмен Тарас Кремінь підкреслив, що в Україні стало значно більше державної мови, та розповів про одного категоричного порушника. Водночас дані "Опендатабот" свідчать про десятки штрафів, найбільше порушень — у Києві.

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"Мовний закон" на побутове спілкування українців не поширюється, але у сфері обслуговування державної мови стало більше. Про це в інтерв’ю "Українській правді" 24 жовтня заявив Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

"Для того, щоб української мови стало більше вдома, державна повинна бути по-справжньому скрізь і всюди. І у визначених законом сферах, і в невизначених – зокрема, в релігійних установах і організаціях", — пояснив він.

Зі слів мовного омбудсмена, нині в країні більше української мови, ніж було будь-коли за усі роки незалежності. Тих, хто зобов’язаний за законом перейти на державну, але категорично відмовляється, мало, але такі є.

"Є буквально один чи двоє принципових", — розповів Кремінь.

Він наголосив, що для таких випадків є Кодекс України про адміністративні правопорушення. Найближчим часом в Україні вже втретє за 2024 рік штрафуватимуть людину за порушення закону. Спочатку ця особа оплатила 3400 гривень, потім — 6800 гривень, але продовжує порушувати закон.

"Ми можемо займатися цим нескінченно", — запевнив омбудсмен.

Він уточнив, що йдеться про сферу зовнішньої реклами.

"Миколаївська компанія, яка займається виготовленням зовнішньої реклами й допомагає іншим українізувати написи й таблички, не може поміняти свою. Ми дякуємо таким порушникам, тому що вони у дуже своєрідний спосіб поповнюють місцеві бюджети", — додав Кремінь.

Найбільше мовних порушень — у столиці

За даними "Опендатабот", опублікованими 25 жовтня, в Україні склали вже 216 протоколів через порушення закону про державну мову. Цьогорічні показники перевищують тогорічні вже у 1,7 раза. Водночас звернень щодо таких порушень навпаки поменшало.

Кількість протоколів щодо порушення мовного закону — інфографіка Фото: Опендатабот

Проти порушників вже було оформлено 64 штрафи та 91 попередження. Загалом цього року зафіксували 1808 звернень, в середньому щомісяця таких надходить 180. У 2023 році показник сягав 300.

Найчастіша причина звернення — на сайті немає українськомовної версії. Другою за популярністю причиною стало обслуговування російською. Останніми у трійці лідерів стали порушення, пов’язані з рекламою.

Топ порушень Закону про мову — інфографіка Фото: Опендатабот

В антирейтингу за регіонами однозначним лідером є Київ, де зафіксували 706 звернень. За ним — Одеська, Харківська та Дніпропетровська області.

У яких регіонах найчастіше порушують мовний закон у 2024 році — інфографіка Фото: Опендатабот

Нагадаємо, вже з понеділка в Івано-Франківську почнуть працювати мовні інспектори. За дотриманням "мовного закону" стежитимуть приблизно 40 волонтерів.