В Івано-Франківську з понеділка запрацюють перші мовні інструктури: що відомо

За словами міського голови Руслана Марцінківа, третина волонтерів — це внутрішньо переміщені особи. До ініціативи долучилося багато молоді.

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З понеділка, 28 жовтня в Івано-Франківську почнуть працювати мовні інспектори. Близько 40 волонтерів стежитимуть за дотриманням мовного законодавства. Про це повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків в ефірі обласного телебачення "Галичина".

Напередодні відбулися перші збори мовних інспекторів.

Фото: Руслан Марцінків / Facebook

"Я очікував, що це будуть переважно люди старшого віку, але (прийшли — ред.) дуже багато молодих прогресивних людей. Що цікаво, серед них третина — внутрішньо переміщені особи", — зазначив Марцінків.

Він запевнив, що волонтери будуть діяти в межах законодавства, співпрацюючи з муніципальною інспекцією. За необхідності вони звертатимуться до правоохоронних органів для розгляду питань, пов’язаних із використанням російської мови, зокрема на етикетках та в побутовому обслуговуванні.

За його словами, основною метою мовних інспекторів буде не каральна, а просвітницька діяльність, спрямована на популяризацію української мови серед населення.

Набір волонтерів ще триває. В анкеті, яку пропонують заповнити охочим, можна обрати вид діяльності. Зокрема, пропонують роздавати інформаційні листівки, стежити за дотриманням мовного законодавства або долучатися до просвітницьких заходів.

Нагадаємо, 9 вересня міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків анонсував появу у місті мовних інспекторів, які мають протидіяти поширенню російської мови. Вони працюватимуть у громадському транспорті, на вулицях, у магазинах і кафе. Волонтери толерантно робитимуть зауваження й проситимуть розмовляти українською, а також будуть пропонувати пройти курси. За вживання російської карати не будуть.

21 жовтня міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що місту мовні інспектори не потрібні. Він нагадав, що в Україні є мовний омбудсмен, який займається питаннями дотримання мовного законодавства.