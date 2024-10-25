В Ивано-Франковске с понедельника заработают первые языковые инструктуры: что известно

По словам городского головы Руслана Марцинкива, треть волонтеров — это внутренне перемещенные лица. К инициативе присоединилось много молодежи.

Related video

С понедельника, 28 октября в Ивано-Франковске начнут работать языковые инспекторы. Около 40 волонтеров будут следить за соблюдением языкового законодательства. Об этом сообщил городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в эфире областного телевидения "Галичина".

Накануне состоялось первое собрание языковых инспекторов.

Фото: Руслан Марцинкив / Facebook

"Я ожидал, что это будут преимущественно люди старшего возраста, но (пришли — ред.) очень много молодых прогрессивных людей. Что интересно, среди них треть — внутренне перемещенные лица", — отметил Марцинкив.

Он заверил, что волонтеры будут действовать в рамках законодательства, сотрудничая с муниципальной инспекцией. При необходимости они будут обращаться в правоохранительные органы для рассмотрения вопросов, связанных с использованием русского языка, в частности на этикетках и в бытовом обслуживании.

По его словам, основной целью языковых инспекторов будет не карательная, а просветительская деятельность, направленная на популяризацию украинского языка среди населения.

Набор волонтеров еще продолжается. В анкете, которую предлагают заполнить желающим, можно выбрать вид деятельности. В частности, предлагают раздавать информационные листовки, следить за соблюдением языкового законодательства или участвовать в просветительских мероприятиях.

Напомним, 9 сентября городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив анонсировал появление в городе языковых инспекторов, которые должны противодействовать распространению русского языка. Они будут работать в общественном транспорте, на улицах, в магазинах и кафе. Волонтеры толерантно будут делать замечания и просить разговаривать на украинском, а также будут предлагать пройти курсы. За употребление русского наказывать не будут.

21 октября городской голова Львова Андрей Садовый заявил, что городу языковые инспекторы не нужны. Он напомнил, что в Украине есть языковой омбудсмен, который занимается вопросами соблюдения языкового законодательства.