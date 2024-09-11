Языковые инспекторы в Ивано-Франковске: мэр рассказал, как будут наказывать нарушителей (видео)

Городской голова Руслан Марцинкив уточнил, что инспекторы будут работать в общественном транспорте, на улицах, в магазинах и кафе. По его словам, уже нашлось около 50 желающих взяться за эту работу.

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9 сентября мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив сообщил, что в городе появятся языковые инспекторы. Подробнее о проекте он рассказал 10 сентября в эфире "Говорит большой Львов".

Городской голова объяснил, что речь идет об инициативе на общественных началах. Стать языковым инспектором может любой желающий. Их задачами будет популяризировать курсы украинского языка и следить за задержанием законодательства в магазинах, кафе.

"Мы сейчас чувствуем увеличение русского языка в городе. Но хотим максимально все же, чтобы наш город был украиноязычным", — пояснил Марцинкив.

По его словам, инспекторов будет не менее 100. Они будут популяризировать изучение государственного языка в общественном транспорте и на улицах. Сейчас положения инициативы еще даже не утвердили на исполнительном комитете, но уже нашлось примерно 50 желающих взять на себя новые функции.

"Будем действовать в рамках законодательства. Понятно, что инспекторами проведут соответствующие учения", — рассказал мэр.

Он уточнил, что программа обучения сейчас разрабатывается. Относительно наказаний нарушителей языкового закона Марцинкив объяснил, что инспекторы толерантно будут делать замечания и просить разговаривать на украинском. Тем, кому трудно перейти на "соловьиный", будут предлагать пройти курсы.

"Хотя это очень странно звучит в украинском государстве и Украине — обучать украинцев украинскому языку. Но, к сожалению, таковы сегодня обстоятельства", — отметил политик.

Если же человек, к которому подошел инспектор, начнет вести себя агрессивно, на место будут вызывать полицию. О звучании, например, русскоязычной музыки в заведении Ивано-Франковска, можно будет сообщить на горячую линию.

Напомним, в Раде признали нецелесообразным финансирование медалей для выпускников школ. В бюджете на 2025 год был запрос на почти 4,6 миллиона гривен, чтобы изготовить "золотые медали", и еще на более 1 миллион гривен на "серебряные" аналоги.

11 сентября американский историк Тимоти Снайдер встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и отдал ему эксклюзивный подарок. Во Львове американец заговорил на украинском.