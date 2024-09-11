Снайдер привез Зеленскому особый подарок и заговорил на "соловьиной" (фото, видео)

Американский историк Тимоти Снайдер рассказал, что ему очень важно "что-то делать" для Украины. По его словам, Курская операция ВСУ помогла Западу избавиться от бессмысленного "табу".

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Историк и писатель Тимоти Снайдер сделал президенту Украины Владимиру Зеленскому особый подарок. Об этом 11 сентября сообщили в Офисе президента.

Снайдер приехал в Киев с подарком

Украинский лидер отметил усилия профессора истории Йельского университета и амбассадора UNITED24 в сборе денег для программ "Безопасная земля" и "Безопасное небо". Благодаря усилиям Снайдера было аккумулировано 3,8 миллиона долларов. Самыми активными сборами при его поддержке являются на дроны и систему противодействия вражеским БПЛА "Ловец шахедов".

"Вы у нас рекордсмен — благодаря вам это рекордные сборы, это очень важно. Это очень помогает. Вы в разных направлениях помогали. Вы знаете, что не все амбассадоры брались за милитаристское направление, и я вам очень благодарен, что вы не боялись этого", — подчеркнул Зеленский.

Снайдер объяснил, что хочет сделать собственный вклад в справедливую борьбу Украины.

"Это маленькая вещь. Это для меня как для человека очень важно: я могу думать, что я что-то для Украины делаю. Нет вообще в жизни таких возможностей, где то, что справедливо, является настолько ясным, как сейчас", — подчеркнул он.

Историк сделал Зеленскому эксклюзивный подарок — подписал для него первый экземпляр своей книги "О свободе". Презентация книги состоится через неделю, основой для нее стали разговоры с украинским президентом.

Фото с места событий Фото: Офис президента Фото с места событий Фото: Офис президента

Снайдер заговорил на украинском языке

В местном медиа "Погляд" передали, что во Львове американский писатель выступил с лекцией на открытии "Института документирования и взаимодействия". При этом он говорил с аудиторией на государственном языке.

"Снайдер отметил, как важно своевременно документировать факты для будущих поколений, чем и будет заниматься институт", — передали журналисты.

Снайдер о Курской операции и падении Кремля

Историк дал интервью изданию "Телеграф", в котором прокомментировал наступление ВСУ в Курской области РФ. Он подчеркнул, что во время войны это "абсолютно нормально", когда бои идут по обе стороны границы.

"У нас было табу. И мы говорили себе, как это будет страшно. Но теперь, когда это произошло, это стало новой нормой. И поэтому мы понимаем, что мы установили для себя какие-то правила, которые на самом деле не имеют смысла", — поделился Снайдер.

Однако он отметил, что украинцам не следует выносить на международную арену идею присоединения территорий в РФ. По его словам, тогда страна перестанет быть стороной, которая выступает за международный порядок, и будет подражать россиянам.

Писатель спрогнозировал, что концом режима Владимира Путина станет "что-то, что кажется невероятным".

"Он либо упадет, либо умрет. Это единственные два возможных результата", — добавил Снайдер.

Напомним, президент Владимир Зеленский рассказал, что второй Саммит мира может состояться уже в этом году.

Ранее Зеленский обещал, что на этом Саммите будет рассмотрен детальный план завершения войны. Его подготовкой Украина занимается совместно с партнерами.