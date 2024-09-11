Снайдер привіз Зеленському особливий подарунок і заговорив "солов'їною" (фото, відео)

Американський історик Тімоті Снайдер розповів, що йому дуже важливо "щось робити" для України. З його слів, Курська операція ЗСУ допомогла Заходу позбутися безглуздого "табу".

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Історик та письменник Тімоті Снайдер зробив президенту України Володимиру Зеленському особливий подарунок. Про це 11 вересня повідомили в Офісі президента.

Снайдер приїхав у Київ з подарунком

Український лідер відзначив зусилля професора історії Єльського університету та амбасадора UNITED24 у зборі грошей для програм "Безпечна земля" та "Безпечне небо". Завдяки зусиллям Снайдера було акумульовано 3,8 мільйона доларів. Найактивнішими зборами за його підтримки є на дрони та систему протидії ворожим БПЛА "Ловець Шахедів".

"Ви в нас рекордсмен — завдяки вам це рекордні збори, це дуже важливо. Це дуже допомагає. Ви в різних напрямах допомагали. Ви знаєте, що не всі амбасадори бралися за мілітарний напрям, і я вам дуже вдячний, що ви не боялися цього", — наголосив Зеленський.

Снайдер пояснив, що хоче зробити власний внесок у справедливу боротьбу України.

"Це маленька річ. Це для мене як для людини дуже важливо: я можу думати, що я щось для України роблю. Немає взагалі в житті таких можливостей, де те, що справедливе, є настільки ясним, як зараз", — зауважив він.

Історик зробив Зеленському ексклюзивний подарунок — підписав для нього перший примірник своєї книги "Про свободу". Презентація книги відбудеться за тиждень, основою для неї стали розмови з українським президентом.

Фото з місця подій Фото: Офіс президента Фото з місця подій Фото: Офіс президента

Снайдер заговорив українською мовою

У місцевому медіа "Погляд" передали, що у Львові американський письменник виступив з лекцією на відкритті "Інституту документування та взаємодії". Водночас він говорив з аудиторією державною мовою.

"Снайдер наголосив на тому, як важливо своєчасно документувати факти для майбутніх поколінь, чим і займатиметься інститут", — передали журналісти.

Снайдер про Курську операцію та падіння Кремля

Історик дав інтерв’ю виданню "Телеграф", в якому прокоментував наступ ЗСУ у Курській області РФ. Він наголосив, що під час війни це "абсолютно нормально", коли бої точаться з обох боків кордону.

"У нас було табу. І ми казали собі, як це буде страшно. Але тепер, коли це сталося, це стало новою нормою. І тому ми розуміємо, що ми встановили для себе якісь правила, які насправді не мають сенсу", — поділився Снайдер.

Однак він зауважив, що українцям не слід виносити на міжнародну арену ідею приєднання територій у РФ. З його слів, тоді країна перестане бути стороною, яка виступає за міжнародний порядок, і наслідуватиме росіян.

Письменник спрогнозував, що кінцем режиму Володимира Путіна стане "щось, що здається неймовірним".

"Він або впаде, або помре. Це єдині два можливі результати", — додав Снайдер.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський розповів, що другий Саміт миру може відбутися вже цього року.

Раніше Зеленський обіцяв, що на цьому Саміті буде розглянутий детальний план завершення війни. Його підготовкою Україна займається спільно з партнерами.