"Це не гра в шахи": Захід може вивести Україну з "глухого кута", — Тімоті Снайдер

На думку американського професора, розмови про тупикову ситуацію на полі бою в Україні є "самоздійснюваним пророцтвом пасивності".

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Історик і професор Єльського університету Тімоті Снайдер не згоден із твердженням, що російсько-українська війна зайшла в глухий кут. На його думку, Захід може допомогти Києву, "кинувши на дошку ще п'ять ферзів", пише The Guardian 23 листопада.

За словами професора, він не любить, коли ситуацію на фронті називають безвихідною, бо "війна — це не гра в шахи". Він зазначив, що війна не є дзеркальним відображенням згаданої гри, оскільки в реальному житті кількість ресурсів і озброєння, доступних кожній стороні, не обмежена правилами.

"Причина, з якої я ненавиджу аналогію з патовою ситуацією, полягає в тому, що вона передбачає, що ми не можемо просто викинути ще п'ять ферзів на дошку українців, і ми можемо зробити це в будь-який момент", — сказав Снайдер.

Історик вважає розмови про тупикову ситуацію на полі бою "самоздійснюваним пророцтвом пасивності". На його думку, політичні аргументи деяких республіканців проти надання Україні допомоги є "недобросовісними".

Аргумент нібито втоми від війни в Україні, Снайдер назвав "просто смішним". Професор припустив, що люди, які мислять подібним чином, можливо, "хочуть, щоб Путін переміг". Він також підкреслив, що нездатність зберегти підтримку України може обернутися для США довгостроковою зовнішньополітичною катастрофою.

"Українці показали, що вони можуть зробити набагато більше, ніж ми очікували. І я думаю, що це той момент, коли нам потрібно продовжувати наполягати. Якщо вони зазвичай можуть зробити більше, ніж ми очікуємо, то нам слід спробувати знайти способи допомогти їм", — вважає історик.

Нагадаємо, 1 листопада The Economist опублікував статтю генерала Валерія Залужного, в якій головнокомандувач ЗСУ визнав, що ситуація на фронті зайшла в глухий кут, для виходу з якого необхідно зробити великий технологічний стрибок.

Зі свого боку член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський 7 листопада заявив, що не може погодитися з твердженням про тупикову ситуацію на фронті, оскільки активні бойові дії тривають.