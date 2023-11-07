"Точно не зайшла в глухий кут": у Раді не згодні з висновками Залужного про перебіг війни

Народний депутат Федір Веніславський вважає, що ЗСУ необхідна допомога західних партнерів, щоб перевершити можливості противника. Це дасть змогу ефективніше звільняти території.

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Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив про те, що війна могла зайти в глухий кут через паритет сил, проте з цим твердженням згодні далеко не всі. Член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський в інтерв'ю Telegraf розповів, що думає про це.

За його словами, активні бойові дії на фронті тривають, бійці ЗСУ протидіють і відтісняють супротивника на всіх напрямках, тому говорити про те, що війна перебуває в тупиковому стані він не може.

"Ймовірно, інтерпретація висловлювань Валерія Залужного була не зовсім коректною. Він сказав, що ми досягли певного паритету, і це дійсно так. Якщо на початку війни Росія мала перевагу в боєприпасах і обстрілах у 5-10 разів, то зараз ми зрівнялися в масованості застосування артилерії", — заявив Федір Веніславський.

Окремо нардеп зазначив, що фіксується паритет у бронетехніці, але потрібно враховувати, що у ЗСУ в наявності більш сучасні та якісні зразки.

Потрібно усвідомлювати, продовжує Федір Веніславський, що світ не стикався з такою інтенсивністю бойових дій з часів Другої світової війни, і якби Захід надавав необхідне озброєння і техніку набагато раніше, то Силам оборони вдалося б досягти набагато більших успіхів.

"Війна точно не зайшла в глухий кут, але щоб продемонструвати максимальну ефективність, нам необхідна допомога наших партнерів. Думаю, що головнокомандувач мав на увазі, що нам необхідно більше допомоги, яка дасть змогу зберегти життя військовослужбовців і одночасно ефективно зачищати територію від ворога", — підсумував нардеп.

Нагадаємо, 4 листопада повідомлялося, що у ЗСУ підтвердили, що війна буде довгою. Військовий Юрій Сиротюк припустив, що Валерій Залужний у своїй статті звертався до Заходу, де чекають швидкого завершення "серіалу війни". За словами бійця, після швидких успіхів контрнаступ ЗСУ "застопорився".