"Дають зброї рівно стільки, щоб не програли": у ЗСУ підтвердили, що війна буде довгою (відео)

Військовий Юрій Сиротюк припустив, що Валерій Залужний у своїй статті звертався до Заходу, де чекають швидкого завершення "серіалу війни". Зі слів бійця, після швидких успіхів контрнаступ ЗСУ "застопорився".

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Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний описав у своїй статті про війну в Україні та актуальні потреби війська те, що вже розуміють усі військові. Про це в ефірі Radio NV 3 листопада заявив військовослужбовець 5 окремої штурмової бригади ЗСУ Юрій Сиротюк.

Захисник розповів, що уважно прочитав і статтю воєначальника, і інтерв’ю з ним, а також ознайомився з реакцією на зроблені заяви. Він пояснив, що військовослужбовці цікавляться цим, адже висновки головнокомандувача в першу чергу стосуються саме їх.

"Але те, про що я прочитав, таке внутрішнє відчуття і я мав: ситуація на фронті дійшла до стратегічної рівноваги, ні в кого немає достатньо сил, щоб здійснити стрімкий прорив чи завдати великої поразки противнику. Війна все більш стала тягучою. Це було очевидно, ми це бачимо", — сказав Сиротюк.

Він згадав, що з середини травня ЗСУ активно просувались в районі Бахмута — зайняли панівні висоти та пройшли п’ять посадок. Проте після тих успіхів контрнаступ "застопорився" через замінування та "кровопролитні бої".

"Я думаю, що стаття передусім спрямована нашим західним союзникам. На жаль, ми живемо в такому світі, де політика, логіка політики хоче впливати на воєнну логіку", — зазначив військовослужбовець.

З його слів, партнерам України, політикам та суспільству хочеться, щоб "серіал війни" швидко закінчився перемогою. Водночас постачання зброї не наближають такий бажаний "бліцкриг".

"Нам дають зброї рівно стільки, щоб ми не програли. І нам не дають зброї стільки, щоби ми цю війну виграли. Це очевидно, про це говорить Залужний", — заявив Сиротюк.

Він припустив, що заяви головнокомандувача ЗСУ націлені на Захід. Воєначальник намагався дати зрозуміти, що під час війни не йдеться про політичні вказівки та виставляння термінів. Захисник наголосив, що завдання дійти до Криму або звільнити Донбас до певної дати — "дуже нереалістичні".

Сиротюк зізнався, що був здивований, коли військове керівництво пішло на проведення літньої наступальної операції. Він пояснив, що рухатись в умовах переваги ворога в повітрі через поля "можуть тільки козаки й самураї".

"Зрозуміло, що треба зберігати оптимізм. Я, наприклад, свято вірю, що ми переможемо. Інакше навіщо воювати?", — додав військовослужбовець.

Він завірив, що у сучасного покоління найбільші шанси перемогти "у війні з відвічним ворогом", але легко не буде. Боєць переконаний, що Залужний реалістично оцінює невигідність позиційної війни для України та намагається знайти "вихід".

"Російська загроза, це, на жаль, надовго — на роки, на десятиліття", — підкреслив Сиротюк.

Коментар Юрія Сиротюка (про есе Залужного — з 0:48)

Нагадаємо, 1 листопада у ЗМІ вийшла стаття головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. У ній воєначальник розповів про актуальні проблеми війни та назвав п’ять "ключів" до перемоги України.

Також 1 листопада вийшло інтерв’ю з Залужним, у якому він розповів про ситуацію на фронті. З його слів, війна зайшла в глухий кут, і "красивого прориву, найімовірніше, не буде".

Статтю головнокомандувача ЗСУ вже прокоментував президент Володимир Зеленський. Він заявив, що Україна — не в патовій ситуації, і позаду складніша ситуація. Йдеться про початок повномасштабного вторгнення ЗС РФ, коли багато людей не вірили, що навалу можливо відбити.