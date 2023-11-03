"Своєрідний маніфест": як стаття Залужного вплине на військову допомогу Україні (відео)

Головнокомандувач ЗСУ розкрив п’ять складових, без яких неможлива перемога, та розповів про нагальні проблеми. Політолог Євген Магда переконаний, що його почули "люди, які ухвалюють рішення".

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Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний написав статтю про нові виклики війни та потреби захисників. Що цей матеріал означає для світу, 3 листопада у коментарі Фокусу пояснив український політолог та директор Інституту світової політики Євген Магда.

Він зауважив, що воєначальник не лише користується великим авторитетом в Україні, але й задає тренди.

"Зараз Залужний називає речі своїми іменами. Зверніть увагу на тональність статті. Він не перекладає відповідальність на наших партнерів. Він не висловлює їм претензії", — підкреслив експерт.

На його думку, головнокомандувач "широкими мазками", але чітко висловився про те, чого потребує сьогодні Україна. Зокрема, засоби РЕБ не належать до категорії нелетальної зброї, але вони необхідні ЗСУ. Те ж стосується і засобів контрбатарейної боротьби.

"Він як людина, яка керує воєнною організацією України, найкраще у світі розуміється на тому, що Україні на сьогодні потрібно", — завірив політолог.

Він зазначив, що матеріал Залужного — важливий та потрібний. З огляду на це добре, що його прочитали в усьому світі "люди, які ухвалюють рішення".

"Я думаю, це своєрідний маніфест того, що війна триватиме, і Захід має активізуватися. Для того, щоб надати допомогу Україні й призвести до поразки Росії", — додав Магда.

Коментар Євгена Магди (про статтю Залужного — з 6:34)

Нагадаємо, 1 листопада у виданні The Economist вийшла стаття головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. У ній воєначальник навів п’ять своїх пріоритетів, необхідних для перемоги у війні.

У ЗМІ пізніше проінформували, що висновки Залужного здатні вплинути на рівень підтримки США. В країні вже розпочалися дебати щодо того, чи зміцнювати Україну додатковою зброєю.