Похмура оцінка Залужного здатна вплинути на підтримку України у Конгресі, – Politico

Переважна більшість американських законодавців підтримує надання військової допомоги Україні, але скептики вважають, що в української влади немає чіткого бачення завершення війни проти Росії.

Related video

Висновки головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного щодо глухого кута у війні з РФ розпалюють партійні суперечки в США та здатні вплинули на рівень підтримки. Про це повідомляє Politico.

Республіканці, як йдеться у матеріалі, стверджують, що його коментарі є приводом переосмислити американську підтримку Києва, наскільки це можливо. Оцінка високопоставленого українського генерала про те, що війна з Росією зайшла в глухий кут, розпалює дебати про те, чи зміцнювати Київ додатковою кількістю зброї, хвилюють американських законодавців.

Важливо

"Війну не виграти старою зброєю": Залужний розповів про наслідки обережності Заходу

"І це може зробити ще крутішим підйом України проти Росії та в залах Конгресу", – йдеться у публікації.

Деякі з американських політиків й надалі негативно ставляться до допомоги Україні. Сенатор Джош Хоулі, який скептично ставитися до підтримки Києва, відвертість Залужного "продула велику діру" в політиці адміністрації щодо України. На його думку, в української влади не має чіткого бачення подальших дій.

"Це, природно, викликає запитання: яка саме наша стратегія завершення гри?" запитав він. "Який тут план? Я не думаю, що в них є план", – заявив він.

Сенатор Джей Ді Венс, який відкрито закликав припинити військову допомогу Києву, сказав, що слова Залужного виявляють глибокі розбіжності в українському керівництві. На його думку, військові цілі президента Володимира Зеленського не відповідають реальності.

"Я вже рік кажу: Росія контролюватиме частину української території, і врешті-решт будуть перемовини. Це було очевидно для будь-кого", – вважає він.

Нагадаємо, нардеп 3 листопада заявив, що у законодавстві є певні прогалини, які дозволяють уникати призову на службу. Мобілізація в Україні може посилитися, оскільки головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що Україна має збільшувати кількість резервів і розширити категорію громадян, які повинні служити.