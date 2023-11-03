Мрачная оценка Залужного способна повлиять на поддержку Украины в Конгрессе, — Politico

Подавляющее большинство американских законодателей поддерживает предоставление военной помощи Украине, но скептики считают, что у украинской власти нет четкого видения завершения войны против России.

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Выводы главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного относительно тупика в войне с РФ разжигают партийные споры в США и способны повлияли на уровень поддержки. Об этом сообщает Politico.

Республиканцы, как говорится в материале, утверждают, что его комментарии являются поводом переосмыслить американскую поддержку Киева, насколько это возможно. Оценка высокопоставленного украинского генерала о том, что война с Россией зашла в тупик, разжигает дебаты о том, укреплять ли Киев дополнительным количеством оружия, волнуют американских законодателей.

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"И это может сделать еще более крутым подъем Украины против России и в залах Конгресса", — говорится в публикации.

Некоторые из американских политиков и в дальнейшем негативно относятся к помощи Украине. Сенатор Джош Хоули, который скептически относиться к поддержке Киева, откровенность Залужного "продула большую дыру" в политике администрации в отношении Украины. По его мнению, у украинской власти нет четкого видения дальнейших действий.

"Это, естественно, вызывает вопрос: какова именно наша стратегия завершения игры?" спросил он. "Какой здесь план? Я не думаю, что у них есть план", — заявил он.

Сенатор Джей Ди Вэнс, который открыто призвал прекратить военную помощь Киеву, сказал, что слова Залужного выявляют глубокие разногласия в украинском руководстве. По его мнению, военные цели президента Владимира Зеленского не соответствуют реальности.

"Я уже год говорю: Россия будет контролировать часть украинской территории, и в конце концов будут переговоры. Это было очевидно для любого", — считает он.

Напомним, нардеп 3 ноября заявил, что в законодательстве есть определенные пробелы, которые позволяют избегать призыва на службу. Мобилизация в Украине может усилиться, поскольку главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что Украина должна увеличивать количество резервов и расширить категорию граждан, которые должны служить.