Выводы Залужного: нардеп объяснил, изменят ли нормы мобилизации в Украине (видео)

Верховная Рада еще полгода назад приняла закон, который снизил до 25 лет призывной возраст по мобилизации, но президент Украины Владимир Зеленский его не подписывает.

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Мобилизация в Украине может усилиться, поскольку главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что Украина должна увеличивать количество резервов и расширить категорию граждан, которые должны служить. Роман Костенко, секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, в эфире телемарафона сообщил подробности.

Народный депутат согласился с его словами относительно того, что в законодательстве действительно есть определенные пробелы, которые позволяют избегать призыва на службу по мобилизации. По его мнению, к этому вопросу нужно подходить комплексно. Костенко отметил, что действительно есть люди, которые не желают служить, используют законодательство.

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Мобилизация в Украине: украинцев какого возраста могут призвать на службу в 2023 году

"Есть много моментов, есть конечно реальные вещи", — отметил нардеп.

Костенко, как пример, назвал женитьбу на женщинах с инвалидностью для того, чтобы избежать всеобщей мобилизации. Есть случаи, когда разводятся со своими женами, а потом женятся на людях, которые имеют группу инвалидности.

"Потом — вопрос возраста, я думаю, он также имел это в виду", — отметил нардеп.

Костенко напомнил, что нормы законодательства предусматривают, что человек в возрасте 18-27 лет, который не служил в армии, не может быть призван на военную службу. Мобилизации 2023 года на данный момент такие люди не подлежат.

"Был принят закон в Верховной Раде, который до 25 лет снизил это, но президент уже где-то полгода его не подписывает", — добавил Костенко.

Статья Залужного изданию The Economist

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал в интервью изданию The Economist свое видение ситуации в Украине. Он назвал приоритеты для украинского войска и оценил риски "позиционной войны" для Украины. В обществе материал вызвал неоднозначную реакцию.

Напомним, 2 ноября стало известно, кто принимает решение, какие бывают основания и что могут изменить. Нормы по ротации бойцов отличаются от тех, которые действуют в мирное время.