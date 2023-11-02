Мобилизация в Украине: украинцев какого возраста могут призвать на службу в 2023 году

В новом порядке Кабмина определено, что мужчины должны становиться на учет в год достижения 17-летнего возраста. Однако эти изменения не влияют на установленные нормы относительно возраста для мобилизации.

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В Украине в мирное время срочная служба касалась мужчин в возрасте от 18 до 27 лет, которые соответствовали установленным стандартам по физическому состоянию здоровья. Во время военного положения под мобилизацию попадают все мужчины в возрасте 18-60 лет. Что такое призывной возраст и какой он в Украине в 2023 году сообщают "Факты".

Призывным считается тот возраст, который позволяет призвать человека на срочную военную службу. В 2023 году в Украине он такой:

призывной возраст для прохождения срочной военной службы — от 18 до 27 лет;

под общую мобилизацию на период военного положения попадают граждане Украины в возрасте от 18 до 60 лет.

Военный учет в 2023 году: когда нужно становиться

30 декабря 2022 года Кабмин принял новый порядок воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов.

Известно, что в новом порядке определено, что военнообязанные должны становиться на учет в год достижения 17-летнего возраста. То есть, если раньше возраст постановки на учет начинался с 17 лет, то в 2023-м — с 16 лет.

"Иначе говоря, мужчины должны идти в военкомат не в момент, когда исполнилось 16 лет, а в тот год, когда должно исполниться 17. Например, если в 2022 году вам исполнилось 16, то в 2023-м вы должны стать на воинский учет", — говорится в сообщении.

Однако эти изменения не влияют на установленные нормы относительно возраста для мобилизации. Это означает, что мужчин можно призывать на службу только после достижения ими совершеннолетия.

Кто может находиться на воинском учете:

мужчины в возрасте от 16 до 27 лет;

военнообязанные и резервисты, не достигшие предельного возраста пребывания в запасе — 60 лет;

женщины, получившие медицинскую или фармацевтическую специальность.

Напомним, ранее юрист практики военного права юридической компании "Приходько и партнеры" Татьяна Козян рассказала, как можно вполне официально в соответствии с законодательными нормами отказаться от повестки.