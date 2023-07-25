"Переходного периода не будет": в РФ с 1 января повысят призывной возраст

Законопроект, который поддержал профильный комитет Госдумы, также позволяет гражданам в возрасте от 27 до 30 лет, пребывающим в запасе и не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных оснований, пройти ее по желанию.

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Призывной возраст срочной службы в России изменится с 1 января 2024 года и составит от 18 до 30 лет. Это следует из поправок ко второму чтению законопроекта о повышении призывного возраста в стране, сообщает ТАСС.

Документ был поддержан профильным комитетом Госдумы РФ по обороне. Согласно поправкам, поэтапное повышения верхней границы призывного возраста не предусматривается. Таким образом, уже в следующем году призыву в армию будут подлежать мужчины в возрасте от 18 до 30 лет.

"Настоящий федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых настоящей статьей установлен иной срок вступления их в силу", — говорится в документе.

Депутаты Госдумы РФ в июне рассмотрели в первом чтении законопроект о повышении призывного возраста. Документ предусматривал, что в период до 2026 года возрастные границы постепенно сдвинутся с 18-27 лет до 21-30. Однако позднее было решено оставить нижнюю планку на прежнем уровне — 18 лет.

В случае принятия закон должен вступить в силу с 2024 года. Законопроект также позволяет гражданам в возрасте от 27 до 30 лет, пребывающим в запасе и не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных оснований, пройти ее по желанию.

Нормы о повышении призывного возраста до 30 лет не коснутся осеннего призыва 2023 года.

Ранее предполагалось поэтапное повышение призывного возраста срочной службы до 21 года. Так, призывной возраст в 2024 году составит от 19 до 30 лет, в 2025 году — от 20 до 30 лет, в 2026 году — от 21 года до 30 лет.

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